「1餐給300」包辦一家七口！人妻苦喊不夠　豬隊友冷回

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友無奈表示，她每天要煮一大家子的菜，然而先生每餐伙食費只願給300元，她和對方反應錢不夠，竟被質疑和打槍。對此，大票網友紛紛替人妻抱不平，傻眼吐槽「吃米不知道米價」、「這男人，只適合吃廚餘」。

女網友在匿名公社大吐苦水，「我每天要煮午餐跟晚餐，豬隊友一餐只給我300元，午餐有我、兩個小孩還有公婆要吃，而晚餐一樣有我、兩個小孩、公婆，再加上豬隊友跟小叔。」

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原PO直言，「300元要買那麼多人吃的食材，真的不夠，我曾跟豬隊友反應，飯錢可以再多給一些嗎？他回怎麼可能不夠。」於是，她進一步解釋，現在物價上漲很多了，「要不你自己去買看看，就知道現在價錢是多少了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

然而，先生並不予理會，還堅持說現在物價很便宜，這讓她心累不已，「像是家用的東西，都是我去買一買再跟他請款，買太多他還會一直唸說，妳為什麼花那麼錢，他也不想想，家裡有那麼多人要用，就只會在那邊說我花多少錢，真的有點受不了他的個性了！」

對此，網友們紛紛回應，「這種人為何娶得到老婆？」「夫妻都已經有了2個小孩，連這點問題都解決不了，你們是如何生活過來的，我有點搞不懂？」「妳沒娘家可以回嗎？這種奇葩還能跟他一起生活也是絕了」、「直接罷工吧」、「小氣男人，我通常是建議離婚！每天都煮稀飯配罐頭，煮到公婆靠北為止」、「我家也一樣...真的吃米不知道米價」。