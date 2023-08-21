便當盒、推車遭竊！知名二手商店員工怒報警　拾荒婦喊冤

記者張君豪／台北報導

6月30日晚間9時許，北市中正區知名二手商店「舊貨藏寶屋」倉庫數名員工吃完便當後，把保溫便當盒放到倉庫外的手推車上繼續工作，結果員工下班時，卻發現便當保溫盒和推車不翼而飛，辛苦理貨的員工看到吃飯的傢伙都被偷，怒不可遏立刻報警求助，希望揪出連便當盒都偷的惡賊。

▲馬姓老婦人偷走舊貨店員工的保溫便當盒遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



轄區中正二分局南昌路派出所獲報後，調閱監視器影像，發現一名從事資源回收的婦人行經該倉庫前，直接將路旁裝有便當盒的推車、周邊紙箱一併推走。

警方7月2日循線找到家住大安區、涉嫌偷他人便當盒的馬姓老婦人到案（81歲）；馬婦喊冤表示，因為該推車放在紙箱等資源回收品旁邊，以為是回收物品才會順手拿走。

但警方認為該推車、推車上多個便當保溫盒，市價都比旁邊紙箱高很多，拾荒老婦只拿走高價物品，明顯有竊盜意圖，加上竊盜罪屬公訴，訊後仍將其移送法辦。

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