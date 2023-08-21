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處暑要來了！威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

▲▼威力彩。（圖／記者湯興漢攝）

▲威力彩今晚開獎。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩今天（21日）晚間開獎，頭彩獎金上看3.2億元。清水孟國際塔羅小孟老師表示，本周逢24節氣的「處暑」（今年為8月23日），雙子座、摩羯座、巨蟹座和天秤座財運旺。

天秤座：正財提升，績效滿分

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穀神星入天秤座，讓天秤績效變好，財運不斷好轉，有業績蒸蒸日上的機會。工作運大開，若你想要轉職，運勢也會不賴，想要轉職的朋友可儘快尋找。想買彩券的人，可以尋找工作夥伴來購買，說不定會中大獎。

巨蟹座：發揮魅力，動感迷人

你在鬼月的外在特別吸引人，桃花運十足，能讓你發揮魅力去得到財富，並累積人脈，這樣的好運會讓你從鬼門開一路旺到鬼門關。另外，要買彩券可尋找異性來幫忙，說不定異性朋友能讓你手氣大開。

摩羯座：偏財大旺，快速進財

鬼門開後，冥王星加速移入摩羯座的本命宮，顯示有財運噴發、快速進財的跡象，抽獎運、大樂透得獎運很高。但也要當心容易財來財去，建議財富最好找他人保管。

雙子座：土地增值，偏財桃花

鬼月想要投資房地產的人，千萬不要害怕鬼月習俗，如果可趁著鬼月來臨，說不定能議論到很划算的房子。假如你有一些多餘資金或想要換屋的人，鬼月時刻可以買到增值的房子。

另外，雙子座鬼月外出運很好，不妨來個老街旅遊或離島之旅，或在旅遊聖地購買彩券都是不錯選擇，鬼月財運噴發。

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