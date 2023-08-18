4生肖「天生帶陰」！命理師警告「容易被煞到」：快綁1物擋陰氣

▲「4生肖」天生就帶陰，鬼月時要特別小心。（示意圖／Pxhere）

圖文／CTWANT

今年鬼月是60年一次的「黑兔年」癸卯年，除在鬼月有許多禁忌要注意外，清水孟國際塔羅小孟老師也指有4生肖「天生就帶陰」，鬼月出門時要特別小心；還有在戌時(19到21點)、亥時(21到23點)、子時(23到1點)等夜晚時間出生的人也比較容易被煞到，建議在手上綁紅線抵擋陰氣。

老鼠、蛇

[廣告]請繼續往下閱讀...

老鼠、蛇都是夜行性動物，也都喜歡陰暗潮濕地方。以命理學角度看，這樣的習性較容易吸收到夜間穢氣而被煞、卡到，加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，天生就帶陰。屬鼠、蛇的人在鬼月要當心海邊、河邊、山上，盡量不要前往。

猴

雖然猴子不喜洞穴、濕地，但因猴子居住地大都是樹林茂盛處，而樹林茂盛處在風水學本就是陰氣較重地方，屬猴在鬼月容易生病感冒、身體不適，並務必避開較茂密的樹林與榕樹。

豬

由於豬所處環境都較污穢髒亂，也因此穢氣與煞氣都較重，鬼月也較容易招陰，屬豬的朋友應避開環境髒亂地或舞廳，也要保持住家環境整潔。

小孟老師也指出，丑時(1-3點)、戌時(19-21點)、亥時(21-23點)這3時段也容易卡陰；還有，進入夜晚後陽氣不生、陰氣較盛，因此在戌時(19-21點)、亥時(21-23點)、子時(23-1點)這些時辰出生的人，在命理學上也是較容易被煞到，建議綁一條紅線在手上能抵擋陰氣上身。

◎民俗說法，僅供參考。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 群創已婚處長自爆劈3女！網傳「藏鏡人」是她 律師認已違法

▸ 廣告看版只有「魷魚＋倒立豬」！他笑翻：是賣什麼啦？ 在地人解答了

▸ 群創處長劈3女「性愛片1小時刪不完」…疑大老婆復仇 醫列7影響：很多後悔了