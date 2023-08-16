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黑兔年鬼月「情侶8大禁忌」！命理師警告：6個地方千萬別去

▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲小孟老師分享鬼月情侶不可做的8項禁忌。（示意圖／取自pexels）

圖文／CTWANT

農曆7月俗稱的鬼月來了！民間習俗認為鬼月是好兄弟離開陰間來到陽世放風的日子，因此不少人在這期間會格外小心。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在粉專列出「情侶8大禁忌」，提醒鬼月應避免視訊、壁咚，以及切勿對伴侶甜喊「愛死你了」等情話，以免不小心冒犯好兄弟。

下列為鬼月期間情侶禁做8大事：

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1.禁止壁咚：情侶不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到好兄弟。

2.禁互喊情人姓名：不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

3.招陰之地勿牽手：情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4.禁說含死字情話：情侶切莫在鬼月對另一半說「想死你了」或者「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5.不宜前往老舊影院：鬼月情人不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6.不要搭末班車：鬼月情人不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7.切勿公園、河提約會：鬼月情人一起遛狗避開公園與河提，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8.避免視訊：鬼月情侶避開視訊，當心視訊途中接收到莫名靈界電波。

★《CTWANT》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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