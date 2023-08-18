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七夕情人來了！命理師示警「4星座」小心破財：別聽另一半做投資

8月22日是七夕情人節。（示意圖／PIXABAY）

▲8月22日是七夕情人節。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

8月22日即將迎來七夕情人節，許多情侶都會在這天吃飯，共度2人世界。不過命理專家小孟老師提醒，有4星座當天要注意，小心破財。

處女座：選擇平價餐廳

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情人節可能因為不清楚餐廳的點餐方式，導致亂點一通後消費變高，建議可以選擇平價簡單的餐廳，不僅讓你與另一半可以吃飽，還可以留一些錢買禮物。

雙魚座：別聽信另一半做投資

七夕當天不建議聽情人的話做投資，因為很有可能不好意思拒絕，就在不清楚的情況下投資，有機率導致投資失利，讓你和另一半的未來發展尷尬。

雙子座：別拜訪另一半的家人

七夕情人節當日不建議拜訪情人的家長，因為是重要節日，將會需要準備昂貴的禮物讓對方家人對你留下好印象，大費周章去籌備之外，節日買禮物也容易買到比較貴的，因此建議避開會比較好。

射手座：廟裡拜拜須謹慎

七夕當天去拜拜容易因為不清楚拜法，而亂買週邊販賣的供品，而且廟口周圍的東西容易賣得比較貴，讓你吃虧上當，因此建議應提早準備自己喜歡的東西，拜完還可以不浪費。

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