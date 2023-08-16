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鬼月10夢境發財了　夢到「女鬼、家人往生」大吉

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲您常作夢嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

農曆7月到！清水孟國際塔羅小孟老師分享，鬼月10夢境會發財，夢到女鬼索命是「大吉夢」，代表外出大吉大利；另外，夢到家裡有人往生也是大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透、威力彩。

1、 夢到鬼魂穿牆：

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代表你會穿越障礙，創業者將會往前邁進，財富累積快速。

2、 夢到往生祖先來找你並發金光：

代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，你將會有中樂透或威力彩可能。

3、夢到燒紙錢並且燒很旺：

代表投資之標的物旺到發熱，股票、基金、房地產漲到爆。

▼燒金紙。（圖／資料照）

燒金紙,環境污染,空氣污染,空污,燒紙錢（圖／示意圖／ETtoday資料照）

4、夢到女鬼索命

此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有斬獲。

5、夢到被鬼追：

代表會被錢追著跑，創業中的人業績翻紅，旺到訂單交不出來，被廠商催趕。倘若被鬼追有夢中夢產生，顯示會有擴廠，貴人不斷提攜，業務提升。

6、夢到鐘馗：

會有貴人指點讓你發財。

7、夢到七爺：

代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏。反之夢到八爺就非常不好，因為八爺名字叫「范無救」。

▼新竹都城隍廟的七爺（大爺）、八爺（二爺）。（合成圖／記者陳俊宏攝）

新竹都城隍廟七爺八爺。（合成圖／記者陳俊宏攝）

8、夢到棺材：

夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。

9、夢到自己變成鬼：

代表業務合作成功，欠款收回。

10、夢到家中有人往生：

大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透、威力彩。

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