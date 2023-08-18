安芝儇要來啦！球迷敲碗加盟啦啦隊　官方回應藏玄機

▲安芝儇將來台擔任台鋼啦啦隊Wing Stars的專屬培訓指導。（翻攝自Wing Stars臉書、安芝儇IG）

圖文／鏡週刊

中職第6隊台鋼雄鷹積極籌備明年開季，近日展開啦啦隊「Wing Stars」選拔活動，今（18）日公布韓國職棒「最強外掛」安芝儇將來台替Wing Stars進行培訓，引發球迷暴動，但也有不少人關心安芝儇除了擔任指導員外，是否會加盟啦啦隊親自登台應援？對此，台鋼官方也做出回應了。

今年前韓職人氣啦啦隊李多慧加盟樂天女孩，颳起一陣旋風，而在她宣布來台的同一時期，在韓職有「最強外掛」之稱的安芝儇也宣布要退出樂天巨人啦啦隊，當時就有不少球迷敲碗，希望安芝儇能跟李多慧一起來台灣；昨（17日）台鋼啦啦隊Wing Stars釋出專屬培訓的預告資訊，照片剪影似乎就是安芝儇，讓球迷相當興奮。

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今日Wing Stars公布，這位專屬培訓指導員正是安芝儇，她將來台替Wing Stars設計、指導整體培訓課程，也會導入完整且專業的韓職啦啦隊經驗，而安芝儇對於未來課程內容已有初步想法，培訓期間也會邀請其他啦啦隊隊友一起來台授課。

至於安芝儇未來是否會成為Wing Stars一員、登上中職應援舞台？Wing Stars官方臉書小編表示，要再等他們一下下，「明年才開季，我們一定要先把培訓準備好!!!」讓人相當期待。

安芝儇身高169公分，有著100公分的逆天長腿，曾擊敗李多慧登上「最美啦啦隊女神排行榜」第一名，不但擁有「國民女神」稱號，更被封為韓職釜山樂天巨人啦啦隊的「最強外掛」。