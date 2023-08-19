AV女優考上台大！IG遭停權　新帳號發長文曝「心聲」

▲AV女優魏喬安在社群宣布自己錄取台大，引發網友熱議。（翻攝推特@weijoannana）



圖文／鏡週刊

年僅21歲的AV女優魏喬安近日因在社交媒體上分享錄取台灣大學人類學系而爆紅，然而，伴隨突來的高知名度，她的Instagram帳號也被檢舉導致停權。對此，她開設新帳號，並發表一篇長文解釋了她為何選擇成為AV女優的原因。

魏喬安公布錄取台大後，曾在社群自嘲「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，過去曾是學霸的她，同時又是AV女優，這樣的雙重身份在網路引發不少論戰，許多網友也朝聖她的社群，然而魏喬安的IG卻突然遭停權，讓不少人錯愕。

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▲魏喬安的IG無預警被停權，她另開帳號並發文解釋選擇當女優的原因。（翻攝推特@weijoannana）



魏喬安之後選擇另開新帳號，並貼出長文解答為何她選擇當AV女優的原因。首先，這個行業的特點在於工時相對較少，但薪酬卻相對較高，並要求演員接受定期的健康檢查。其次，作為AV女演員，如果能透過出色的演技讓觀眾產生慾望，這對她而言也是一種成就感，因為她享受被慾望所包圍的感覺。

另外，她抱持著一種個人哲學觀點，認為若要徹底改變父權制度，就必須消除對女性性自主和性主動的結構性壓迫，讓女性能夠享受她們的性自主權和性力量。另一方面，她也指出現今的色情產業主要偏向男性客群，「重視女性性需求的色情片」相對較少，她希望透過創作「多元視角」的色情作品，提供不同性別觀點和選擇。

魏喬安在推特也提到自己的IG被停權雖然在意料之中，可是沒想到速度這麼快，於是自己又另開設新的帳號，鼓勵大家繼續追蹤，並且放上長文替眾多網友解惑為何她成為AV女優。





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