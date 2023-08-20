台南女童遭撞亡…前天滿3歲　父上凱道遊行「悲曝3個生日願望」

記者林東良、郭玗潔／台南報導

今年5月在台南北區忠義路三段、成功路口發生死亡車禍，一名3歲女童和母親過馬路遭杜姓孕婦開車撞死，引發各界關注行人安全議題。女童余姓父親希望不要再有相同的憾事發生，忍痛於今天北上參加「820還路於民大遊行」，希望改善交通工程。他也表示8月18號是女兒3歲生日，他替她許了3個願望，其中一個就是不要再有人像女兒一樣受害，只能看著他買給她的小洋裝生日禮物，卻再也穿不上。

▲今年5月台南一場死亡車禍奪走女童性命，余姓父親希望未來不要再有相同悲劇發生（圖／記者林東良翻攝）

▲今年5月台南一場死亡車禍奪走女童性命，余姓父親忍痛於北上參加「820還路於民大遊行」，希望改善交通工程。希望未來不要再有相同悲劇發生。

針對挺身參加今日的凱道「820還路於民大遊行」，余爸爸表示，女兒的事受到社會大眾的關注和幫忙，他親身體驗失去摯愛的痛，雖然他每次站出來、呼籲大家參加，他都很心痛，因為必須不斷回想女兒和太太發生事情的經過，他只希望不要有更多的人遭受同樣的痛苦，所以勇敢站出來。

余爸爸認為，人本交通是以工程為主、教育次之，最後才是執法，而工程為主就是道路設計，好的設計可以避免駕駛開車的壞習慣，許多肇事的發生並非駕駛有意造成傷害，而是在道路設計不良下造成。

余爸爸沉痛提到，這個月18日原本是女兒的3歲生日，他不願說是冥誕，但因為女兒無法許願了，他要代替她許3個願望，第1個希望她有吃不完的糖果餅乾、食物飲料，第2個願望希望關心女兒的所有人身體都能健康，第3個願望希望不要再有人像女兒一樣，只能看著他幫她買的衣服和生日禮物，可是卻再也穿不上，最後也呼籲大家一同站出來，參與今天下午台北凱道舉行的「還路於民大遊行」。

▼女童2天前生日，余爸爸仍準備蛋糕、禮物為她慶生，悲痛表示準備的衣服女兒穿不上了。（圖／翻攝自余父臉書）