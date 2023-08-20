不再孤獨生活　中市府獨居老人訪視志工隊成軍

▲台中市政府成立獨居老人訪視志工隊，由社會局長廖靜芝（右1）授證給志工，希望積極找出獨居老人，給予關懷和照顧。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「孤獨死」偶有所聞，可謂人間至悲；台中市有281萬多人，65歲以上逾43萬人，但列冊的獨居老人只有3559人，實際獨居者當然不止，台中市社會局委由全成社福基金會積極找出潛在者，20日上午成立訪視志工隊，除了希望年底前再找出1200名獨居老人之外，更歡迎志工們加入尋人和關懷行列，讓長輩能老有所終。

台中市社會局首度辦理的「尋找社區老朋友」訪查志工隊上午成軍，成員60人，從20多歲到70多歲都有，其中有5人70歲以上，最年長的是73歲張賴金錢阿嬤。

社會局長廖靜芝以她父親為例，有次父親不小心跌倒，在地上躺了2個多小時才被發現，還好人沒事，但類似事件層出不窮，有的是沒有子女，有的是子女不同住一起，這時不是靠左鄰右舍相互關心，就是由社福人員幫忙。

廖靜芝坦言，訪視志工只有60人，而65歲以上獨居老人太多，因此要和時間賽跑，早點找出來，當然，有的雖是6、70歲，但身體還硬朗，但更多的是生活無法自理者。

訪視志工為了方便讓別人確認身份，每個人都會穿著專屬背心，佩戴印有社會局鋼印的訪視證，希望帶給被訪視者安全感，以利訪視工作推動。

全成社福基金會董事長聶玉美表示，感謝這麼多關懷社區長者的志工加入訪視行列，期待藉由訪查而滿足獨居老人的居住需要，這項調查要在全市29行政區進行，目前尚缺豐原區、后里區、外埔區、霧峰區訪查員，希望具執行老人福利、長照、愛鄰守護隊或相關服務經驗者，能共同加入探訪社區老朋友的行列。