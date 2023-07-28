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80歲獨居爺爺「手臂瘦成泛黑竹竿」　畫面太衝擊！一票人爆感慨

▲爺爺手臂瘦成竹竿。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

▲爺爺手臂瘦成竹竿。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣早已邁入高齡社會，長照問題也日益嚴重，北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰就PO出照片，有位80歲的獨居老爺爺骨瘦如柴，幸好居服員發現後立刻通報送醫。照片惹哭不少網友，不禁感慨「真是莫忘世上苦人多！」

蘇一峰昨在臉書提到，「80歲獨居的老人，真的是骨瘦如柴，平時還好有社會局繼續送便當照顧，居服員發現他虛弱無力，聯絡通報送醫。」

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只見老爺爺瘦骨嶙峋，手背更大面積泛黑；蘇一峰就透露，爺爺他有肺炎加上營養不良的情況，也不禁感嘆「這是社會看不見的角落。」

這一幕讓許多人鼻酸，洗版直呼「醫師仁心仁術，造福社會大眾」、「感謝居服員」、「希望政府更應該加強重視，不是只討好年輕人」、「安樂死有其重要性」、「現在老老（老人與老人）照顧超多，我們居家的案服就是，68歲照顧98歲跟93歲的父母，還好有華山基金會安排送餐」、「長者需要什麼照顧？可以請社工跟我聯络嗎？我希望可以幫忙這位長者」、「獨居太多，政府真該重視獨居又需要照顧的人，不然大家如何在這塊土地安心老去」。

另外，也有相關人員回報，「這位長者從入院開始就有社工課關心，並持續與社政社工討論後續照顧計畫安排，謝謝大家關心，也請無需擔心。」

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