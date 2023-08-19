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快訊／台北市又現天坑！民生東路二段遭殃　顏若芳籲市府全面檢討

記者陳家祥／台北報導

台北市近來市區頻繁發生天坑意外，台北市議員顏若芳指出，昨天南港才出現天坑事件，19日在中山區民生東路二段也出現天坑意外，路邊停靠的摩托車還差點掉落，引發周遭居民恐慌。顏若芳要求，北市府應正視此問題，全面檢討台北市的道路，保障人們行路安全的權利，不要讓市民走在路上，還戰戰兢兢、擔心受怕。

顏若芳表示，南港天坑才剛搶修，19日晚間民生東路二段159巷口又出現一個天坑。行路如此不安全，讓人不禁懷疑，到底台北市是位居「行人地獄」裡的第幾層？

顏若芳說，經瞭解，上禮拜該處已經有發現凹陷狀況，當時也立刻聯繫相關單位處理，先行填平，巡查隊也已經先把坑的部分圍起來跟蓋起來。如今塌陷成天坑，顏說，新工處預計晚間11點進場施工，後續情形也會繼續追蹤。

顏若芳說，5月13日信義區的天坑出現後至今還不到100天，台北市接二連三出現4個天坑。她表示，信義區天坑原因被指向鄰近建案；大同區南京西路天坑一度懷疑是淡水河潮汐跟污水管破洞；南港區天坑確認塌陷原因，是水利處的連接涵管有輕微脫管的現象。這一次的民生東路二段159巷口天坑又是什麼原因？到底台北市的道路底下出現什麼問題？

顏若芳說，今年新工處將道路養護費用由原先14億提升到20億，2024年更新增編列專案路段改善預算6億，總預算直逼26億；而台北市道路基金今年度針對市區道路管線整合、排程、資訊技術應用及道路挖掘管理等預計支出6787萬3000 元。

顏若芳質疑，市府編列了龐大的預算，但我們市民所使用的道路卻是這樣的品質，短短的三個多月內出現了4個大大小小的天坑，危害了所有用路人的安全，人民的公帑，到底花去哪？

顏若芳嚴正要求市府應該正視這個問題，應該全面檢討台北市的道路，保障人們行路安全的權利，不要讓市民走在路上，還戰戰兢兢、擔心受怕。

▲▼台北市中山區出現天坑。（圖／顏若芳議員研究室提供）

▲台北市中山區出現天坑。（圖／顏若芳議員研究室提供）

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