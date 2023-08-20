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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／侯柯民調麻花狀有利民進黨？　賴清德需嚴防「2隻灰犀牛」

▲▼柯文哲、侯友宜、賴清德。（合成圖／ETtoday資料照）

▲柯文哲、侯友宜、賴清德。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜8月民調追平民眾黨柯文哲，民進黨賴清德則以逾3成5支持度穩定領先對手。綠營民代分析，侯民調上升得益於泛藍選票回流，以及柯無地面戰部隊等因素；不過，綠營人士提醒，賴仍須慎防灰犀牛效應，一是民調尚未突破4成，二是他仍未走出同溫層，也有黨內人士建議，可嘗試爭取地方勢力「西瓜派」，甚至「宮廟票」的支持。

根據《美麗島電子報》追蹤民調結果，相較7月底賴清德支持度35.1％、柯文哲24％、侯友宜19.9%，本月連續3波追蹤民調，侯追平柯趨勢明顯，8月中旬開始從賴35.7％、侯21.9％、柯21.7％，8月14日至16日賴37.6％、侯22.3％、柯20.5％，昨（19日）晚間曝光最新民調，賴39.4%、侯20.4%、柯19.8%。

對於近期民調變化，綠營民代指出，侯友宜民調追平柯文哲，凸顯侯的操盤手金溥聰「做對了」，他讓國民黨地面戰部隊不至潰散，穩住藍營組織盤，使泛藍選票回流。不只一位民進黨公職認為，侯友宜「止跌回升」的轉捩點已經出現，加上鴻海創辦人郭台銘錯過最佳參選時機，逐漸被邊緣化，因此，侯的支持度應仍有上升空間。

對於柯文哲，綠營民代表示，缺乏地面戰部隊是他的劣勢，加上近期爆發歧視中南部、仇女等負面爭議言論，對選情產生一定程度的影響。比較《美麗島電子報》7月底與8月中旬民調結果，柯的女性支持度下滑4個百分點，超過誤差範圍，即為印證。

另一個值得觀察的指標是，根據兩次民調結果，侯友宜7月底在20至29歲年輕族群支持度只有6.5％，低到不可思議，但到了8月中旬，侯在該年齡層支持度增加至17.6％，柯文哲方面則由40％下滑至31.9％；在30至39歲族群，賴清德支持度自26.9%成長至40.2％，侯、柯均微幅下滑。熟知民調分析的綠營人士說明，這顯示著20至29歲「討厭民進黨」的年輕選民由柯營流向侯營。

選戰幕僚揭「兩隻灰犀牛」　憂未突破同溫層不利國會過半

另一方面，對於賴清德穩定領先對手，卻尚未觸及4成支持度，多位選戰幕僚均贊同，賴清德仍須慎防「灰犀牛效應」，這指的是，一些顯而易見卻被視而不見的潛在危機。黨內人士舉例，對比作為挑戰者的侯友宜與柯文哲積極搶曝光，賴清德公開受訪機會少，自然沒有犯錯空間，但賴也因此被「民調天花板」壓住。

一名賴陣營選戰幕僚持相同意見認為，侯友宜穩坐2成多支持度，柯文哲也好像遇到「上不去」的瓶頸，儘管侯、柯民調纏成「麻花狀」有利賴清德選情，然而， 依照過去選舉經驗，倘若只鞏固基本盤，總統選票未「過半」，立委席次幾乎不可能過半。他直言，從現在的選舉情勢來看，賴清德選贏，但國會三黨不過半的機會很高。

綠營人士不諱言，民調天花板、尚未走出同溫層，是賴清德需要面對的「灰犀牛」。對於如何守住近期回流的女性、青年票源，甚至往上突破，黨內人士則建議，可善用總統蔡英文這張牌，發揮「兩隻母雞」的效果，此外，除了鞏固基本盤，亦應思考如何走出同溫層，例如爭取無黨籍的地方人士、「西瓜派」地方派系，甚至宮廟系統的支持，都是可以著墨的方向，否則，經營再多後援會、舉辦再多造勢活動，都恐只是同溫層，不會有更多選票挹注。

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