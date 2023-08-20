喊「國民黨在中正萬華要掛了」　郭昭巖認傳錯群組：盼黨部加速提名

▲郭昭巖。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第五選區（萬華、中正）立委人選至今難產，由於台北市黨部認為初選民調有爭議，因此交由黨中央決定，但遲未決定究竟由台北市議員郭昭巖、應曉薇、鍾小平或徵召其他人選上場。不過，郭昭巖19日晚間傳錯框，在群組批評在地人以為國民黨不提人，改支持無黨籍的于美人，且原本可以贏，現在卻要輸了。

郭昭巖19日晚間8時13分在國民黨「14屆議員」Line群組傳了好幾條對話，提及該區至今還沒提人選，「很多支持者跑了，因為以為我們國民黨不提，改支持于美人，宮廟則改支持吳沛憶；我們在地議員有的人看我們很可憐，認為黨部很看不起我們，而且國民黨在萬華中正要掛了，大家罵死黨部，你們視而不見繼續拖，原本可以贏的。」

隨後，郭昭巖疑似發現自己訊息傳錯群組，趕緊收回逾10封訊息，但仍已被諸多人看到。郭昭巖20日出面受訪時也坦言，該群組為國民黨的議員群組，這次確實不小心傳錯，並希望黨部趕快加速提名作業，對國民黨不管是立委或總統選舉，才能拿回一席；議員們目前仍會繼續跑基層，但由於尚未提名的關係，自己被選民問到相關問題時，也很難回答。

國民黨在台北市第5選區立委提名人，黨內原本屬意徵召前高雄市長韓國瑜的女兒韓冰參選，北市黨部主委黃呂錦茹甚至「五顧茅廬」力勸韓冰出馬仍被拒絕。