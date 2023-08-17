又留爛攤？北投纜車須賠廠商2.3億　柯文哲：上任時就知道不能再蓋

記者袁茵／台北報導

爭議超過20年的北投纜車興建案，在民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長任內喊卡，北市府與開發業者聲請仲裁庭，今年5月仲裁出爐，北市府必須賠償廠商2.3億元，但議員質疑柯文哲任內未編預算，是留下爛攤子。對此，柯文哲17日回應，自己上任時就知道不能再蓋，所以就把案子停掉，自己保證任內可解決的法律問題已清光。

▲柯文哲參觀花蓮和平生態工業港與台泥DAKA園區。（圖／民眾黨提供，下同）

北投纜車於前市長郝龍斌任內、2012年12月經環評委員會審查有條件通過環評，但因當地居民不服，提起行政訴訟，2015年台北高等行政法院判決撤銷環評審查結論，當時柯市府決定不上訴，並宣布停建，廠商因此向市府求償8.7億違約金。

歷經多年的調解，廠商於2022年聲請仲裁，而仲裁結果於今年5月出爐，北市府被判要付2.3億元，北市議員認為柯文哲將賠款留給現任蔣市府，根本是留下「爛攤子」。

柯文哲17日下午參觀花蓮和平生態工業港與台泥DAKA園區，針對北投纜車爭議，議員質疑留下爛攤子？柯文哲說明，自己上任的時候就知道不能再蓋下去，過去想蓋北投纜車，是因為要在陽明山上弄一個旅館區，這樣也許財務才會平衡，但現在陽明山是特定保護區域，所以不給蓋，因此北投纜車是不可能再蓋下去了。

柯文哲提及，且貓纜15年就虧了18億，平均每年要虧1億元左右，而北投纜車因為有硫磺氣的關係，成本會更高，「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做。」自己的態度面對問題是解決問題第一步，「既然不可能蓋，就把案子停掉，該結算就結算。」

柯文哲指出，不想惹事的政府，會認為反正也不可能蓋，就不想理它、把它丟在那裡，這任市長拖給下任市長，「你看北纜拖了幾年？很多年嘛！大家不想解決。」而自己可以保證，任內可以解決的法律問題已經清光，唯一是台北市長任內比較大的法律問題「公共設施保留地」，「那沒辦法，錢太多了！其他我可以清的，我全部清光了」。