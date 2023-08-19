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全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉　辣椒、咖哩都有用

▲對「無辣不歡」的人而言，辣椒有如「癮 」，完全戒不掉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲營養師提供飲食4招逆轉脂肪肝，其中辣椒所含有的辣椒素，以及咖哩的薑黃素都有效。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台灣罹患脂肪肝的患者眾多，根據先前估計，有將近600萬台人罹患這種病，如果不多加留意，恐怕會變得更加嚴重。對此，營養師楊斯涵在臉書上分享了4種對抗脂肪肝的飲食方式，其中辣椒所含的辣椒素、咖哩所含的薑黃素，以及茶類所含的兒茶素，對於逆轉脂肪肝都相當有幫助。

楊斯涵在臉書上分享，脂肪肝的定義是「脂肪含量超過肝重量5％以上」，主要又分成2種，分別是飲酒造成的酒精性脂肪肝，以及非酒精性脂肪肝，這些可能因肥胖、糖尿病或高血脂引起。

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楊斯涵提到，無論是肥胖、有代謝疾病、服用不明藥物，或是不健康的飲食方式，以及營養不良，都是罹患脂肪肝的高危險族群，務必多加留意。

▼營養師提供逆轉脂肪肝的4種飲食方式。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,保健,男,痛苦,胃,疼痛,診斷,醫療,肝臟,問題,症狀（圖／123RF）

至於如何逆轉脂肪肝？楊斯涵也提供了4種健康的飲食方式，分別如下：

一、攝取Omega-3不飽和脂肪酸：研究發現Omega-3脂肪酸有助於減少肝臟脂肪合成、可增加肝臟脂肪氧化、人體研究中發現給予4g/Omega-3脂肪酸有助於減少肝臟脂肪。

二、攝取植化素：辣椒素燃燒脂肪及促進代謝、薑黃素改善脂肪肝代謝酵素；兒茶素，有助於調節血糖、血脂，進而預防脂肪堆積於肝臟。

三、攝取優質蛋白質：蛋白質為合成肝臟脂質代謝酵素的物質、一餐需一掌心大小的蛋白質（男生約3-4兩、女生2-3兩）。

四、遠離三高：高糖、高油脂及酒精，使得三酸甘油酯累積於肝臟，增加脂肪肝風險（高糖、高油脂飲食造成非酒精性脂肪肝；長期飲酒則為酒精性脂肪肝）。

 
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