金防部不忍了！網傳「二膽又有逃兵」追謠言源頭　火速赴地檢告發

▲針對又有逃兵的網路不實謠言，金防部火速前往地檢署提告。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

中共解放軍東部戰區今（19日）宣布在台灣周邊組織海空聯合軍演後，網路論壇Dcard、PTT都出現「二膽島又發生逃兵」訊息，對此，金防部表示，防區內全體官士兵絕無「密謀逃兵」情事，不排除是敵人認知作戰伎倆。金防部下午也火速前往金門地檢署依誹謗罪、社會秩序維護法提出告發，希望透過檢調單位的追查，查明不實謠言的來源，也是金防部史上第一次針對不實言論提告。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅19日上午表示，解放軍東部戰區19日在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅強調，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。」

不久，Dcard出現一篇「害怕共軍打來，二膽又現逃兵！！！」的文章，內容提及「國軍再次出包！二膽又出現逃兵了！竟然還有2個！」、「在金門當自願役的朋友跟我說，昨晚他們雷霆演習操很凶。晚上集合點名時，發現2人不在，營區找遍仍不見蹤影，嚇得隊長緊急集合，經過地毯式搜索，最終發現2人並帶回」。

而PTT的一篇「邱班長，你的兵又跑了」文章，內文擷取上述Dcard文章畫面，並表示「軍中畏戰蔓延？金門又現逃兵！剛剛看到網路有爆料，金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑，而且人數比上次翻倍，但是還沒有逃出島就被抓回去了。據說當時夜裡找人操很兇，後來被發現了，直接關起來審訊。」

針對網路論壇爆料「金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑」一事，金防部19日表示，防區內全體官士兵均堅守崗位，克盡職責，戮力戰備整備，絕無「密謀逃兵」情事，並強調部分捏造的假訊息，意圖打擊民眾對國軍的支持及信心，不排除是敵人認知作戰伎倆。

對此，金防部下午火速前往金門地檢署遞出告發狀，希望能藉此重申國軍相當重視此不當謠言，透過提告以正視聽，並經由檢察署司法管道，指揮檢察機關追查不實言論的源頭，提告刑事誹謗、社會秩序維護法，遏阻網路上隨意散佈影響國軍聲譽的風氣。