共軍軍演後傳「二膽島又有逃兵」　金防部駁：不排除是敵人認知作戰

▲金門二膽島。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共解放軍東部戰區今（19日）宣布在台灣周邊組織海空聯合軍演後，網路論壇Dcard、PTT都出現二膽島又發生逃兵事情。對此，金防部表示，防區內全體官士兵均堅守崗位，克盡職責，戮力戰備整備，絕無「密謀逃兵」情事，不排除是敵人認知作戰伎倆，籲請國人切勿轉傳假訊息，避免誤入敵人破壞國家安全之圈套。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅19日上午表示，解放軍東部戰區19日在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅強調，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。」

不久，Dcard 出現一篇「害怕共軍打來，二膽又現逃兵！！！」的文章，部分內容提及，「聽說共軍這次又要搞演練侵台，濫搞軍事恐嚇，沒想到演習還沒開始，國軍再次出包！二膽又出現逃兵了！竟然還有2個！」「在金門當自願役的朋友給我說，昨晚他們雷霆演習操很凶。晚上集合點名時，發現2人不在，營區找遍仍不見蹤影，嚇得隊長緊急集合，經過地毯式搜索，最終發現2人並帶回」。

而PTT的一篇「邱班長，你的兵又跑了」文章，內文擷取上述Dcard文章畫面，並表示「軍中畏戰蔓延？金門又現逃兵！剛剛看到網路有爆料，金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑，而且人數比上次翻倍，但是還沒有逃出島就被抓回去了。據說當時夜裡找人操很兇，後來被發現了，直接關起來審訊。」

針對網路論壇爆料「金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑」一事，金防部19日表示，防區內全體官士兵均堅守崗位，克盡職責，戮力戰備整備，絕無「密謀逃兵」情事，籲請國人切勿聽信轉傳。

金防部強調，部分捏造的假訊息，刻意打擊民眾對國軍的支持及信心，不排除是敵人認知作戰伎倆，籲請國人切勿以訛傳訛、轉傳假訊息，避免誤入敵人破壞國家安全的圈套。