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823砲戰65週年紀念酒現身！　「砲彈瓶」理念曝：戰爭無情和平無價

▲823砲戰65週年，金門一家酒廠推出紀念酒 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲823砲戰65週年，金門一家酒廠推出紀念酒 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

為了紀念823砲戰65週年，金門一家酒廠推出一款砲彈造型的紀念酒，同時也揭露了酒瓶設計理念，就是為了要喚醒大家記得過去戰爭的無情以及和平無價的可貴。

1958年8月23日，震驚世界的「823砲戰」，當日下午六時三十分，解放軍集中各型火砲近350門，向金門地區作地毯式猛烈轟射，頓時彈如雨下，塵土飛揚，兩個小時內連續發射了57,500餘發砲彈。直到1978年才正式宣告砲戰時代結束，合計人民解放軍發射了各式砲彈達47萬4,910發，創下全世界落彈密度最高的紀錄，金門經此47萬多發砲彈洗禮，浴火重生，保障台海和平發展，堅如固壘，屹立不搖。

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▲823砲戰65週年，金門一家酒廠推出紀念酒 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲823砲戰65週年，金門一家酒廠推出紀念酒 。（圖／記者林名揚翻攝）

值此65周年戰役紀念及和平無價的訴求，金門一家酒廠設計65周年《勝利門-和平藝品酒》，除了要喚醒國人了解過去的戰爭無情及和平無價的可貴,也提供此藝品級的陳年窖藏產品，供軍事迷及好品酒者、藏酒者收藏賞玩。而這款紀念酒的瓶身主要是以標誌性-勝利門為元素，陶瓷瓶的設計主意象是雄渾莊嚴的8吋榴彈砲造型，有環狀的鋼製彈帶配置，彈頭鍍金閃亮光輝，豎立在12星芒的徽章上的勝利瓶身上，瓶身圖案色調海濤青天藍，有和平鴿寓意和平象徵。

紙盒設計為具有軍事色彩的淺綠色系列及國家軍事意象的國徽背景，以榴炮彈的造型及勝利門的拱門型，在呈現激烈戰役後，獲得的一切平靜清明，喚醒大家努力堅持，才有勝利和平的成果，整體的設計是簡約莊嚴，又不失勝利和平的喜悅。

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