女神開唱！神秘男子「衝上舞台中央」沒人敢攔　身分曝光全場秒懂

▲馬斯克參加前女友演唱會，站舞台中央搖擺 。（圖／翻攝自タンジ Turn your wounds into wisdom.）

記者邱晟軒／綜合報導

日本人氣音樂節「2023 Summer Sonic」今（19）日在東京千葉海洋球場登場，天后張惠妹、英國經典搖滾樂團 Blur、怪物新人女團 NewJeans 等音樂人將輪番開唱。不過，音樂粉專《宇宙電波UNIPA》特別發文分享，當加拿大電音歌手 Grimes 在前夜祭 SONIC MANIA 演出時，舞台上出現一位不速之客，不斷遊走舞台徹底擋住歌迷視線。最後驚現，這位神秘人物竟是特斯拉創辦人馬斯克 （Elon Musk）。

粉專《宇宙電波UNIPA》18日發文分享了歌手 Grimes 在「2023 Summer Sonic」東京限定前夜祭SONIC MANIA的演出現場。文章指出，演出過程中，舞台上不斷有人在台上遊走拍攝，且大部分時間甚至站在投影布幕的正前方，使得布幕上一直有個人影。

《宇宙電波UNIPA》提到，起初他一度疑惑為何會有如此「沒Sense的傢伙」出現在舞台上。更有趣的是，這個不速之客不僅不時地隨著音樂起舞，還擋住了其他歌迷的視線，導致舞台正面遮得超級徹底。直到後來，才意外發現這個人的身分正是馬斯克，因為他在演出期間使用自己的「X」帳號直播了整場演出，「一瞬間都不那麼意外了」。

文章進一步指出，馬斯克和 Grimes 育有一對兒女，雖然在2021年傳出分手的消息，但今年卻再度被拍到有復合的跡象。這次兩人同來參加Summer Sonic的SONIC MANIA，似乎進一步印證了這項傳聞。

It's an honor to share the same time in Japan???????? pic.twitter.com/hg99hhYshB — タンジ Turn your wounds into wisdom. (@texas783630710) August 19, 2023

文章曝光後，立刻掀起大批網友熱烈討論，「在台下看Grimes表演時就在想這人是有多白目呀！老站在中間拍拍拍」、「雖然有錢但這行為有點白目⋯」、「老子有錢就是任性」、「笑死，居然跑到舞台上」、「躲祖克柏躲到日本來了」。

除此之外，馬斯克此次踏足日本也成為焦點。他在上周四（17日）晚間透過「X」帳號發文，表示自己剛剛抵達神奇的日本，這是他自2014年以來再次造訪該國，當時他曾和日本的松下控股（Panasonic Holdings）達成了在美國建設電池工廠的協議。

▼馬斯克和Grimes在2021年9月分手，結束3年感情。(圖／達志影像／美聯社）