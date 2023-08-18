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K.UNO來台4週年華美鉅獻！人氣網紅搶先戴經典迪士尼公主鑽戒直呼：好心動

▲Nina曹婕妤出席K.UNO-迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本知名客製珠寶品牌K.UNO歡慶來台4週年，邀請人氣部落客Nina（右）配戴於迪士尼100週年推出的限定珠寶，並由日籍設計師野田先生（左）現場繪製珠寶設計，體驗品牌獨到的細膩服務。（圖／記者林敬旻攝，下同）

消費中心／綜合報導

想訂製戒指、婚戒或珠寶飾品，一定得挑個特別的日子嗎？來自日本的客製化珠寶品牌K.UNO近日歡慶來台4週年，特別攜手迪士尼100週年熱潮，帶來一系列以公主角色為靈感的設計鑽戒，以及演繹經典故事的戒指、造型腕錶等時尚珠寶，讓迪士尼鐵粉們引頸期盼！終於在8/16（三）這天，數十款期間限定販售的迪士尼100週年限定商品，一次全數登場，K.UNO更邀請到擁有55萬followers的美妝親子部落客Nina曹婕妤搶先配戴公主系列鑽戒，同時也與日籍珠寶設計師面對面，體驗客製化戒指的互動過程。

▲Nina曹婕妤出席K.UNO-迪士尼100週年限定新品發表會，體驗設計師現場手繪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼K.UNO攜手迪士尼100週年熱潮，發表會當天，受邀嘉賓都透出躍躍欲試的心動！

▲K.UNO--迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

發表會當天，現場精心佈置的迪士尼意象以及飄浮在半空中的夢幻花卉，讓人宛如走進一個充滿驚喜的小小迪士尼世界，也讓擁有兩個女兒的Nina依舊少女心大開！面對此次最吸睛的《美女與野獸》、《仙度瑞拉》和《魔髮奇緣》3款經典公主系列設計鑽戒，Nina不假思索地挑選女兒也喜歡的《魔髪奇緣》鑽戒做配戴。高貴典雅的「Brilliant Romance」系列是以3位經典公主為設計藍本打造，《魔髮奇緣》鑽戒以動畫中重要的關鍵——王冠為靈感，設計師特別選擇相當亮眼且帶有優雅氣質的梨型車工鑽石，展現樂佩令人無法忽視的好奇與熱情，佐以兩側的配鑽更增添華美氣息。而K.UNO讓人愛不釋手的原因更在於，就連座台內側也都隱藏設計師的巧思細節，《魔髮奇緣》鑽戒選擇讓樂佩覺醒的太陽國徽做為點綴，讓無數粉絲們驚呼，「這個細節真的超有意義！」

▲Nina曹婕妤出席K.UNO-迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲Nina曹婕妤出席K.UNO-迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼發表會現場點綴的夢幻浪漫花藝，讓走逛展場的Nina少女心爆發，戴上《魔髮奇緣》鑽戒後也直呼好心動。

▲Nina曹婕妤出席K.UNO-迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

在日本擁有超高人氣的K.UNO，不只吸引新人客製婚戒、情人對戒，想為自己打造獨一無二飾品風格的消費者，也相當倚重K.UNO珠寶設計師的專業建議。K.UNO的品牌精神在於——「新人在挑選戒指的時候，絕對不能妥協」，因此「客訂製」是品牌一路以來相當堅持的目標。發表會這天，K.UNO也特別安排珠寶設計師野田先生親自為Nina手繪專屬戒指，沒想到在短短10分鐘內，野田先生就在畫紙上勾勒出以Nina最愛的白雪公主為靈感的設計鑽戒，戒指細節還包括Nina的名字，甚至蘋果被咬一口的意象也被細心放入，讓在場所有圍觀的受邀嘉賓都透出躍躍欲試的心動！

▲Nina曹婕妤出席K.UNO-迪士尼100週年限定新品發表會，體驗設計師現場手繪。（圖／記者林敬旻攝）

▲野田先生為Nina設計的鑽戒，蘊含許多專屬於Nina的紀念意義。

事實上，只要有意為自己或另一半打造「不撞款」的鑽戒、對戒或項鍊，都能向K.UNO免費預約與日籍設計師面對面討論的時間！只要挑選喜愛的迪士尼公主，或是米奇米妮、小熊維尼、冰雪奇緣、星際寶貝等角色，並告知具有意義的紀念日、數字或英文名字，就能透過設計師的巧思，將這些難得的心意化為實體戒指、項鍊貼身配戴收藏。不過品牌也提醒，由於迪士尼授權規範相當嚴謹，分屬不同動畫的角色無法「同框出現」，但只要顧客給出愈多的想法，設計師就愈能幫顧客設計出符合心中期待的夢幻飾品，相當歡迎民眾有機會能到門市現場，親身感受K.UNO獨特的客製細節與精神。

▲K.UNO--迪士尼100週年限定新品發表會，設計師現場手繪設計圖體驗。（圖／記者林敬旻攝）

▲現在預約門市的手繪設計服務並下訂婚戒，除了享有折扣優惠和摸彩好禮，最讓顧客感動的還是與珠寶設計師討論時，感受到的體貼入微心意。

同時，在發表會現場也展出《美女與野獸》與《仙度瑞拉》設計鑽戒，以及設計細節滿滿的手繪草稿！《美女與野獸》的座台設計靈感來自動畫中宴會舞廳的裝飾，並鑲嵌上約1.0ct的圓形車工鑽石，帶出有別於一般鑽戒、更為璀璨爛漫的高貴氣息。座台內側點綴的是所有動畫迷都不陌生的「魔法玫瑰」，為配戴者帶來追尋永恆真愛的祝福寓意。

至於在公主角色中人氣超高的《仙度瑞拉》，設計鑽戒則是以偌大的枕型車工鑽石，襯托出仙度瑞拉總是給人與世無爭、純淨美好的獨特印象，稍動戒身，鑽石閃爍著的銀色光芒，也宛如仙度瑞拉被魔法覆蓋變身的耀眼瞬間。座台內側的設計，自然也是最為關鍵的「玻璃鞋」無誤。

▲K.UNO--迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲歡慶來台4週年，K.UNO攜手迪士尼100週年熱潮，推出《美女與野獸》、《仙度瑞拉》和《魔髮奇緣》3款經典公主系列設計鑽戒，分別以呈現不同風貌的鑽石車工和宛如藝術品般的設計細節展現每位公主的閃耀故事。

▲K.UNO--迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼發表會現場更「同場加映」吸睛繽紛的《愛麗絲夢遊仙境》系列時尚彩寶「The Garden -Alice in Wonderland-」，以及配鑽總和多達1克拉的《美女與野獸》系列腕錶「Bearty and the Beast-Jewelry Watch」。狹長型車工的紫水晶被斑斕多彩的寶石給簇擁，恰如其分地演繹出《愛麗絲夢遊仙境》目眩神迷的世界觀。《美女與野獸》經典的「魔幻玫瑰」則化身為腕錶鐘體，打造出獨特又浪漫的奢華珠寶工藝。

▲K.UNO--迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲K.UNO--迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼珠寶設計師手繪的設計原稿畫作，也是發表會現場的一大亮點！

▲K.UNO--迪士尼100週年限定新品發表會。（圖／記者林敬旻攝）

歡慶K.UNO來台4週年，無論是否選擇迪士尼系列飾品，即日起至8/31（四）預約來店下訂婚嫁珠寶，購買結婚套戒85折起，還有機會抽到郵輪雙人遊、五星飯店雙人住宿券、鑽石項鍊等豐富大獎！於門市出示活動貼文截圖，還能享有購買迪士尼100週年限定商品9折優惠以及贈品「米奇擦拭布」乙條。即使目前沒有婚戒、對戒需求，都能在K.UNO的專業設計下，以珠寶飾品永恆留住當下的心情與故事。

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