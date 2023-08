馬斯克又推新改革！X未來取消「封鎖功能」　用戶恐遭垃圾訊息淹沒

▲馬斯克宣布X將取消其封鎖功能。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)將推特改名為X後,19日再宣布這個社交平台將迎來新改革,未來不再允許用戶使用封鎖功能。然而,馬斯克此舉恐將違反蘋果App Store的上架條款,導致X被要求下架,而專家也擔憂,封鎖功能被取消後,用戶可能會被垃圾訊息淹沒。

據路透社報導,此前,X的用戶可通過「封鎖功能」(Block)阻止特定帳號與他們聯繫,或是關注與查看他們的po文,然而馬斯克19日卻破天荒宣布,未來X將刪除私訊(direct message)外的封鎖功能,但協助用戶屏蔽不感興趣內容的「噤聲功能」(Mute)仍會被保留。

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs