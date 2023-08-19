馬斯克又推新改革！X未來取消「封鎖功能」　用戶恐遭垃圾訊息淹沒

▲馬斯克宣布X將取消其封鎖功能。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）將推特改名為X後，19日再宣布這個社交平台將迎來新改革，未來不再允許用戶使用封鎖功能。然而，馬斯克此舉恐將違反蘋果App Store的上架條款，導致X被要求下架，而專家也擔憂，封鎖功能被取消後，用戶可能會被垃圾訊息淹沒。

據路透社報導，此前，X的用戶可通過「封鎖功能」（Block）阻止特定帳號與他們聯繫，或是關注與查看他們的po文，然而馬斯克19日卻破天荒宣布，未來X將刪除私訊（direct message）外的封鎖功能，但協助用戶屏蔽不感興趣內容的「噤聲功能」（Mute）仍會被保留。

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023



消息發布後，帳號「矽谷特斯拉車主俱樂部」（Tesla Owners Silicon Valley）質疑，「封鎖某人或使某人噤聲，這合理嗎？」而品牌安全研究所（Brand Safety Institute）的喬納斯（Louis Jones）則認為，馬斯克的新改革令人擔憂，因為用戶可能會被垃圾訊息、威脅和其他有害內容淹沒。

報導稱，馬斯克這個改變可能會違反蘋果App Store的上架條款。據蘋果App Store上架的規定，所有「用戶生成內容」的APP必須提供封鎖濫用者的功能，因此X將封鎖功能取消後，可能會被App Store要求下架。

事實上，Google Play Store也有類似的規定，即APP必須提供內部系統功能，以封鎖用戶生成的內容和用戶。不過，X、Google和蘋果至今還未就此事置評。