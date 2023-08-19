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國民黨《山道猴子》真人版演員名單曝　網笑：韓國瑜到哪都主角命

▲▼「山道猴子的一生」KMT真人版陣容。（圖／翻攝自Facebook／台灣迷因 taiwan meme）

▲「山道猴子的一生」KMT真人版陣容。（圖／翻攝自Facebook／台灣迷因 taiwan meme）

記者詹宜庭／台北報導

網路動畫《山道猴子的一生》因內容過於寫實及警世而爆紅，上下兩集累計至今已破700萬人次點閱，除了被網友封為「神作」外，也紛紛敲碗真人版，網路上更出現許多二創哏圖。臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」日前分享一張「如果KMT演《山道》真人版」的陣容名單，引發熱議。

YouTube頻道「Eric Duan」創作的動畫《山道猴子的一生》內容講述一名超商夜班店員改車玩重機，卻因為虛榮心膨脹，加上在感情中迷失自我，最終在山路與人競速時死於車禍的故事。該片主題結合跑山、改車、非法信貸、網紅生態、劈腿、情勒、愛情及友情等，被網友認為是一部劇情相當真實的警世動畫。

粉專「台灣迷因 taiwan meme」日前分享一張「如果KMT演《山道》真人版」的陣容名單，男主角由前高雄市長韓國瑜飾演、粉色頭髮女主角是台北市議員徐巧芯、黑短髮女主角是立委陳玉珍、粉色頭髮女主角的新歡「A哥」是前總統馬英九、男主角好友是國民黨副主席連勝文、修車行老闆則是國民黨主席朱立倫。

而「台灣迷因 taiwan meme」也在貼文內容開玩笑道，「果然我們韓國瑜到哪都是主角命」，更在留言區標註韓國瑜喊「我愛你」。貼文發布後，有網友留言直呼「韓總一模一樣！」、「這個還原度有點高」、「暑假最強大片跟陣容」、「挑不出毛病，但是不想接受」、「陳玉珍真的變超正」。

對於該張哏圖，朱立倫昨日出席桃園出席靈鷲山水陸空大法會時回應，他沒有看過這部影片，最重要的事情是希望全民平安；而創作者「Eric Duan」日前也表示，故事內容、人物、對白純屬虛構，並強調他只有經營YouTube，其他IG、FB等相關帳號，都是粉絲或路人自行建置，他沒有介入也沒有提供任何圖片素材。

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關鍵字：

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