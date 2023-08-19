山道猴子創作者「真面目曝光」　經典影片被挖！粉絲：簡直是花絮

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上、下2集討論度超高，兩部觀看次數都超過350萬次。隨著影片爆紅，也讓不少人對創作者Eric Duan感到好奇，而事實上，Eric Duan在比較前期的影片中早有露過臉。

Eric Duan先前曾透過YouTube投票功能，調查網友感興趣的話題，他當時為滿足大眾要求，還邀請「約會診療室」的創辦人Max大聊相關話題。而在下集部分，Eric Duan提到愛騎車的女生很少，所以車圈常出現「渣女利用男人而產生糾紛的事情！」對比「山道猴子的一生」的劇情，Eric Duan似乎在2年前，就對此情況相當有感。

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▲Eric Duan（右）過去曾經露過臉。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

如今，2段影片都被挖出，引發網友討論，「這個影片現在應該會挖上去，山道猴子實在太經典」、「簡直是山道猴子的一生的花絮」。還有網友看到Eric Duan的真面目後，直呼「因為山道猴子看到有露臉的影片，發現...蠻可愛的欸」。

據悉，Eric Duan除了常分享與機車相關的影片，對國際局勢、政治也都相當關心，根據《民視新聞》報導，他在2022年受訪時透露自己是退役憲兵，一度嘗試報名烏克蘭志願軍，但當時不論致電給鄰近國家的烏克蘭大使館，或留言給烏克蘭官方粉絲團，都聯繫不到人，後來是私訊烏克蘭志願軍非營利組織臉書粉專才收到回應，並得知想成為志願軍還是得見到武官本人、提供資料審查，通過才能前往烏克蘭。