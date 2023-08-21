「頓失至親的痛我感同身受」　侯友宜聲援余爸爸：不應攻擊無辜

▲國民黨總統參選人侯友宜出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

今年5月，台南一名余姓女童牽媽媽的手過斑馬線，卻遭轉彎汽車撞死，余爸爸20日專程北上參加「還路於民」大遊行，未料卻在網路上遭網友出征，讓他氣得在臉書發文澄清，自己沒有要選舉做政治人物，只是很單純希望女兒的憾事不要再發生。對此，國民黨總統參選人侯友宜21日也在臉書聲援余爸爸，強調不能因為政治，只看見顏色，沒有了是非，更失去人性，甚至為了特定目的，攻擊無辜受害者。

侯友宜指出，昨天余爸爸強忍悲傷情緒，走上街頭，並代替余小妹妹說出三個心願，頓失至親的痛苦，他感同身受，「我們也共同盼望，在遺憾之後，能帶動政府的改革、國家的進步，讓憾事別再發生。」但他提到，令人痛心的是，余爸爸勇敢的舉動，卻被許多側翼網軍，貼上負面標籤，甚至質疑動機，他要表達最嚴厲的譴責！

侯友宜強調，這絕對不該是台灣社會，應有的面貌，不能因為政治，只看見顏色，沒有了是非，更失去人性，甚至為了特定目的，攻擊無辜受害者，這是社會價值的淪喪，是台灣的悲哀。他也喊話，不分黨派的領導者，都該站出來聲援余爸爸，並要求網軍停止攻擊，手握大權的執政者，也必須謙卑、謙卑、再謙卑，虛心地面對問題，真正地聽進人民聲音，改革，刻不容緩。