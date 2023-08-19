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社會 社會焦點 保障人權

男網戀「女軍醫」衝銀行付16萬包裹費　保七員警及時阻詐　

▲▼ 。（圖／保七總隊提供）

▲保七員警到場阻詐。（圖／保七總隊提供）

記者白珈陽／台中報導

苗栗縣頭份市1名陳姓男子，上月底在臉書認識一名自稱在葉門世界衛生組織服役的女軍醫，對方每天噓寒問暖，陳男墜入愛河；日前對方向陳男表示，有包裹要寄到台灣，希望他代為保管，不過須代付16萬5550元運費，所幸陳男欲匯款時，行員以及保七員警及時阻止，讓陳男知道遇上詐騙，保住血汗錢。

保七第一大隊中部第二分隊表示，陳男（55歲）7月底在臉書認識化名「發自內心的愛」的詐欺集團，詐團誆稱自己是1名女軍醫，服役於葉門的世界衛生組織，2人互加LINE之後，開始每天密集聊天，內容盡是甜言蜜語，讓陳男落入愛情陷阱。

▲▼ 。（圖／保七總隊提供）

▲▼詐團每天甜言蜜語，讓陳男落入愛情陷阱。（圖／保七總隊提供）

▲▼ 。（圖／保七總隊提供）

詐團向陳男保證，再過半年將退伍，屆時會來台與他一起生活，不過到了前天（17日），詐團告知陳男有私人重要包裹要寄來台灣，希望他妥善保管，但須請他先支付包裹運費，陳男不疑有他，當日便前往台灣銀行頭份分行準備匯款。

陳男對行員說，他這筆錢是要用來購買環保用品，引起李姓行員懷疑，認為陳可能遭到詐騙，便報警處理。保七員警謝秉迅到場了解狀況，獲陳男同意後查看其手機內容，立刻知道這是遇上詐團慣用的詐騙手法。

▲▼ 。（圖／保七總隊提供）

▲行員認為陳男遇到詐欺，聯繫警方到場處理。（圖／保七總隊提供）

行員及警方詢問陳男，既然是代墊國際包裹費用，為何匯款帳戶非貨運公司而是私人帳號？且支付貨幣為新台幣而非美金？此時陳男驚覺有異，啞口無言。經警方舉出諸多詐騙案例勸說，2個小時過後，陳男才終於恍然大悟這是一場騙局，停止匯款。

保七總隊特別呼籲，詐騙集團透過社群媒體利用網戀，藉以送禮物卡海關的模式或代墊運費等不同的理由，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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