風災重創後半月…清境農場人潮回籠　千名遊客歡笑聲再現

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

卡努颱風帶來的暴雨重創南投仁愛鄉，讓家園滿目瘡痍，通往山區的道路更是柔腸寸斷，而風災過去半個月，多處坍方封閉的台14線經過搶通，行車往來順利恢復通暢，這個周末天氣晴朗，清境農場也迎來不少遊客入園，今（19）日早上已有恢復開放後最多的人潮，預估下午數字會再上升至1500人入園。

▲清境農場雨過天晴，重現壯麗美景。（圖／清境農場提供，下同）



風災重創南投仁愛鄉，讓清境農場與國民賓館也不得不暫停休園，經過環境整復與道路搶通，遊客在這半個月以來也逐漸回流，今（19）天仁愛鄉天氣放晴，重現藍天壯闊美景，甚至有不少遊客需要撐陽傘遮擋溫暖的陽光，綿羊也重新在綠地上奔跑，園區再次充滿孩童歡笑聲與人氣，光是上午就有400多位民眾入園，也是重新開放後最多人潮，場方預估下午來客數能夠達到1500人。

清境農場表示，由於風災影響，國民賓館前1周訂房數掛0，今（19）日訂房數預估可達約20%；入園狀況前1周每天入園平均430人，今19日早上入園人數已達400人，預估整天可達1500人入園，距離農場單日曾湧入上萬人次還有努力空間。

除風災原因外，還有許多國人趁暑假出國，預估8月整體遊客恐較去(111)年同期下降超過50%，農場藉此呼籲家長們，孩子們的暑假作業不妨來到清淨農場進行，或者計畫暑假旅遊，還可帶動周邊經濟的復甦。