　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

風災重創後半月…清境農場人潮回籠　千名遊客歡笑聲再現

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

卡努颱風帶來的暴雨重創南投仁愛鄉，讓家園滿目瘡痍，通往山區的道路更是柔腸寸斷，而風災過去半個月，多處坍方封閉的台14線經過搶通，行車往來順利恢復通暢，這個周末天氣晴朗，清境農場也迎來不少遊客入園，今（19）日早上已有恢復開放後最多的人潮，預估下午數字會再上升至1500人入園。

▲▼南投仁愛清境農場 。（圖／清境農場提供）

▲清境農場雨過天晴，重現壯麗美景。（圖／清境農場提供，下同）

風災重創南投仁愛鄉，讓清境農場與國民賓館也不得不暫停休園，經過環境整復與道路搶通，遊客在這半個月以來也逐漸回流，今（19）天仁愛鄉天氣放晴，重現藍天壯闊美景，甚至有不少遊客需要撐陽傘遮擋溫暖的陽光，綿羊也重新在綠地上奔跑，園區再次充滿孩童歡笑聲與人氣，光是上午就有400多位民眾入園，也是重新開放後最多人潮，場方預估下午來客數能夠達到1500人。

▲▼南投仁愛清境農場 。（圖／清境農場提供）

清境農場表示，由於風災影響，國民賓館前1周訂房數掛0，今（19）日訂房數預估可達約20%；入園狀況前1周每天入園平均430人，今19日早上入園人數已達400人，預估整天可達1500人入園，距離農場單日曾湧入上萬人次還有努力空間。

除風災原因外，還有許多國人趁暑假出國，預估8月整體遊客恐較去(111)年同期下降超過50%，農場藉此呼籲家長們，孩子們的暑假作業不妨來到清淨農場進行，或者計畫暑假旅遊，還可帶動周邊經濟的復甦。

▲▼南投仁愛清境農場 。（圖／清境農場提供）

▲▼南投仁愛清境農場 。（圖／清境農場提供）

ET快訊
殘忍畫面曝！20歲女騎車中　遭男友割喉慘死
竹科男年賺500萬　月花4萬養無業女友「1原因想逃」
快訊／10縣市豪大雨特報！　最新警戒區出爐
「台灣重刑犯」被劫走！　柬埔寨5槍手闖醫院劫囚
看朋友賺錢跟買AI股！「突接營業員電話」崩潰：沒錢了
20歲女騎士遭割喉亡！　神秘巧合曝
一條長雷雨帶掛著「飄向台灣」！　下午警戒到晚上
陸娛第1人！「一線主持人護李玟」開砲《好聲音》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天兵媽陪女應徵仙草店「連我一起僱」　業者傻眼PO文...5萬人朝聖

男「全身釣魚裝備」陳屍花蓮溪　無明顯外傷...檢警相驗查死因

男網戀「女軍醫」衝銀行付16萬包裹費　保七員警及時阻詐　

狠男「路邊尿尿後掏刀」後座割喉殺女友　暗巷冷血犯案全都錄

爬窗犯案！「鴨舌帽大盜」偷10萬故意留5千　還擦鞋印滅證

風災重創後半月…清境農場人潮回籠　千名遊客歡笑聲再現

22次禽流感撲殺41萬隻雞鴨　彰化普度追思動物亡靈

空勤總隊8個月484架次飛機救援...210人受惠　總隊長曝光任務難度

岡山警處理車禍「鬼門才開1hr」驚見女遭割喉滿地血　神秘巧合曝

快訊／新北休旅車自撞路墩後側翻！車上3人急送醫　

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

天兵媽陪女應徵仙草店「連我一起僱」　業者傻眼PO文...5萬人朝聖

男「全身釣魚裝備」陳屍花蓮溪　無明顯外傷...檢警相驗查死因

男網戀「女軍醫」衝銀行付16萬包裹費　保七員警及時阻詐　

狠男「路邊尿尿後掏刀」後座割喉殺女友　暗巷冷血犯案全都錄

爬窗犯案！「鴨舌帽大盜」偷10萬故意留5千　還擦鞋印滅證

風災重創後半月…清境農場人潮回籠　千名遊客歡笑聲再現

22次禽流感撲殺41萬隻雞鴨　彰化普度追思動物亡靈

空勤總隊8個月484架次飛機救援...210人受惠　總隊長曝光任務難度

岡山警處理車禍「鬼門才開1hr」驚見女遭割喉滿地血　神秘巧合曝

快訊／新北休旅車自撞路墩後側翻！車上3人急送醫　

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

首度超越美國！中國成2023年Q2 iPhone全球最大市場

世界盃男籃熱身賽台灣開打　NBA球星瓦倫休納斯轟20分立陶宛奪勝

天兵媽陪女應徵仙草店「連我一起僱」　業者傻眼PO文...5萬人朝聖

王柏融9局代打遭三振　火腿1比2敗給歐力士

全球1800家分店！「這家手搖飲」在台灣卻不紅　他看懂策略：聰明

三星「零邊框」螢幕新技術　iPhone有望搭載

林子偉初亮相排6棒　餅總：一定有他的道理

男「全身釣魚裝備」陳屍花蓮溪　無明顯外傷...檢警相驗查死因

外資本周賣超台股逾700億元　大砍AI指標股緯創、金融股

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

華山幫千萬找槍手殺弘仁會大哥　這下慘了

爆乳人妻下樓取餐　色鄰居偷拍辯：測試手機

法拉利沒車頂！車主親曝撐傘原因

百年名寺神棍猥褻！佛祖前嗆：處女才配我摸

遭公車輾斃畫面曝　翁過馬路迎面撞亡

刑警小隊長「栽槍」灌水績效　重判7年

即／台北迪化街火警！6F民宅黑煙猛竄

即／高雄左營通緝犯拒捕墜樓　送醫不治

即／國1彰化段6車撞一團　後方車流嚴重回堵

更多熱門

相關新聞

不明魚類襲擊遊客！15艘船拉1.8公里大網揪元兇 僅撈到螃蟹和幾條魚

不明魚類襲擊遊客！15艘船拉1.8公里大網揪元兇 僅撈到螃蟹和幾條魚

廣西北海僑港浴場16日發生遊客被不明魚類咬傷的意外事件，該遊客大腿處出現巨大咬痕，緊急送醫處理。對於是何種魚類如此兇殘，外界眾說紛紜，而當地相關部門昨（17）日起組織漁船撈捕，今（18）日更是編組15艘漁船拉起1.8公里的漁網要揪出「元兇」。

台東縣議會退回代燒南投縣垃圾提案

台東縣議會退回代燒南投縣垃圾提案

林業署南投分署改制揭牌運作　

林業署南投分署改制揭牌運作　

仁愛鄉卡努受災戶每戶將補助1萬元

仁愛鄉卡努受災戶每戶將補助1萬元

卡努重創南投　國軍派遣3500人次協助

卡努重創南投　國軍派遣3500人次協助

關鍵字：

清境農場南投仁愛鄉風災開園遊客

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

宜蘭IG打卡熱點「七路咖啡」歇業

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面