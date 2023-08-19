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台中8500萬法拉利車主「雨天撐傘」　他PO車內視角自嘲：我是傻B

網搜小組／趙蔡州報導

法拉利超跑Ferrari Monza SP1全球僅有499輛，台灣更只有6輛，每輛要價新台幣8500萬元，昂貴的價格及獨特的造型，讓這輛車每次現身街頭，都會吸引許多人關注。近期有一位車主雨天駕駛Monza SP1出門，由於Monza SP1沒有配備車頂（敞篷系統），導致他只能一邊撐傘一邊開車，讓周遭路人全看傻眼。

▲▼有錢人的浪漫！ “雨天撐傘”開8500萬法拉利單座敞篷車。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲他「雨天撐傘」駕駛8500萬法拉利，自嘲「我就是一個傻X」。（圖／翻攝自記者爆料網）

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《記者爆料網》18日在臉書貼出Monza SP1現身的影片，地點位在台中市文心路，可以看見一輛紅色車身的Monza SP1正在馬路上行駛，由於沒有敞篷系統，車主只好一邊撐起法拉利聯名傘擋雨一邊開車，特別的場景不但引起旁邊的騎士頻頻側目，還有行人特別走到旁邊拍照。

Monza SP1車主事後也忍不住拍照，並在社群平台上發文自嘲，「CNM，我是在裝啥B，就是一個傻B」。

▲▼有錢人的浪漫！ “雨天撐傘”開8500萬法拉利單座敞篷車。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲車主拍照並在社群平台上發文自嘲。（圖／翻攝自記者爆料網）

法拉利超跑Ferrari Monza SP1於2020年6月初首次在台灣亮相，整體造型大氣出眾，搭配具備優異空氣力學的車翼輪廓，捨棄車頂和傳統前擋風玻璃，導入虛擬前擋導流設計，因此隨車還會附贈安全帽，設計靈感來自1950年代經典車款。

官方資料顯示，Ferrari Monza SP1裝載V12引擎，排氣量達到6496c.c，時速從0到100公里只需要2.9秒，0到200公里則需要7.9秒，Monza SP1全球限量499輛，台灣已知有6名車主，被稱為「億級移動豪宅」、「邊緣人專用超跑」。

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