博弈協會暗藏「德撲賭局」全是長髮仙氣辣荷官！　25人全部帶回

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局在日前接獲線報，松隆路一棟商業大樓，以博弈競技協會為名，在店內設置德州撲克賭桌供賭客賭博，並透過網路招攬會員，警方在12日前往攻堅，並逮捕負責人、3名工作人員以及5名荷官，另外還有16名在場賭客，並查扣抽頭金以及相關證物，警方發現，現場荷官不乏漂亮貌美女子，顯示經營者專找美女荷官發牌，吸引賭客上門。

警方調查，北市信義分局日前接獲檢舉，在松隆路一棟商業大樓內，以設立「博弈競技協會」為名，於申請設立地點內，擺設「德州撲克」賭桌，透過網路招攬會員，於現場以籌碼換現金方式賭博財物，還找來美女荷官負責發牌，吸引賭客上門。

▲北市信義分局在松隆路一棟大樓內查獲博弈競技協會，但卻私下暗營賭博。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方經多日探訪、蒐證後，於12日晚上10時許，持搜索票進入查緝，當場查獲林姓現場負責人，以及及其僱用之工作人員2人、荷官5人、會計1人及賭客人16人，合計25人，訊後將負責人等9人依賭博罪嫌送辦。

警方還在現場，查扣抽頭金3萬8195元、每日記帳本1本、點鈔機1台、監視器鏡頭9個、撲克牌128副、德州撲克桌布2張及籌碼8827萬等犯罪證物。

▲警方查緝德州撲克協會暗藏賭博情事，現場還找來5名美女荷官負責發牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，該賭場係以1比1兌換籌碼、現金，離場前賭客需匯款轉帳結算，信義分局強調，許多非法賭場以申請撲克協會或競技協會等方式經營職業賭場，企圖以合法掩護非法，假藉比賽、訓練等名義，行賭博之實，以規避警方查緝。

警方呼籲，賭博行為經常導致家庭不睦、傾家蕩產，甚至衍生暴力討債等重大犯罪，對社會治安負面影響甚鉅，警方絕不容許非法經營賭博，亦杜絕以申請設立協會為名從事非法賭博行為。