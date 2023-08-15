桌遊競技場搞德州撲克　4短裙辣妹荷官吸睛「賭客僅1人」

▲林園分局破獲德州撲克賭場，賭場找來短裙辣妹當荷官。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區一家桌遊競技場館暗營非法賭博，林園分局組成專案小組經過長時間跟監，大寮分駐所所長吳國志13日凌晨1時47分許見時機成熟前往查緝搜索，查獲莊姓負責人和賭客等6人，也當場查扣賭資21萬餘元，警方發現這家賭場以德州撲克為主，還找來4名短裙辣妹當荷官，吸引賭客上門。

▲林園分局破獲德州撲克賭場，賭場找來短裙辣妹當荷官。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，高雄市大寮區一家桌遊競技場館，以德州撲克遊戲為主吸引賭客前來，雖打著正派營業的名義，卻暗藏賭博情事，利用籌碼代替現金聚賭，並將遊戲所贏的籌碼向櫃檯解碼兌換現金。

專案小組長期臨檢蒐證不法，將相關資料整卷向臺灣高雄地方法院聲請搜索票獲准，13日凌晨見時機成熟，直搗該店查緝搜索，當場查獲辣妹荷官4人及賭客1人，並查扣籌碼、賭具及賭金21萬8500元等證物。

▲林園分局破獲德州撲克賭場，賭場找來短裙辣妹當荷官。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方也立即通知39歲的莊姓負責人到場，警方偵訊後，荷官及賭客依賭博罪移送偵辦，莊姓負責人依刑法第268條意圖營利，供給賭博場所函送高雄地檢署偵辦，並報請相關局處以第三方警政裁罰。

林園分局呼籲，警方將持續強力掃蕩賭博不法行為，尤其針對以合法行業掩護非法賭場之業者執行掃蕩，以淨化社會治安並杜絕賭博歪風。