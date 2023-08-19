新娘嚇壞！東京迪士尼婚禮「陌生人」混入賓客　業者：可進場參觀

▲迪士尼樂園對許多人而言是夢幻天堂。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本一對新人決定在東京迪士尼的飯店舉辦一場「迪士尼童話婚禮」，但禮堂的門一打開，卻讓新娘非常傻眼，因為現場有賓客竟然是她和新郎都不認識的陌生人，向業者反映後得到的回覆是，「只要有人想參觀婚禮，工作人員就會帶他們入場。」新娘氣憤表示，人生重要日子無法重來，往後一輩子都很難放下。

根據日媒「J-CAST」報導，最近一名日本新婚人妻在社群網站上抱怨，在夢寐以求的迪士尼飯店結婚，一入場卻看到兩名「毫不相干的陌生人」並排站著，這讓她打從心底感到害怕。這兩人的服裝與髮型並未特地打扮，只穿著普通的連身裙和牛仔褲就來參加婚禮，而且不知道在什麼時候就提前離場，新娘甚至來不及和工作人員討論此事。

新娘說，這場婚禮是在東京迪士尼大使大飯店舉辦的，由於是「家族婚」的形式，只邀請了少數親友參加，事前已經向婚禮承包業者提供出席賓客的名單與人數，本該是一場「只有最喜歡的家人和朋友」給予祝福的婚禮，卻混進兩個新郎與新娘都不認識的人，質疑安全保障有問題。

事後詢問婚禮承包業者，對方表示，「如果有一般人表示有意願參觀婚禮的話，工作人員就會帶他們進入禮堂」。不僅如此，婚禮攝影的照片中這兩人也有出鏡，新娘要求更換、修編照片，業者卻開出10萬日圓（約新台幣2.1萬元）的編輯費用，經過協商後才減至3萬日圓（約新台幣6500元）。

新娘受訪時表示，既然已經確認過賓客名單，飯店工作人員又在未告知新人的情況下隨便讓人入場，「真是不可原諒」。她說，「因為結婚這種重要的日子再也不能重來，所以感到非常難過和懊悔。我很喜歡迪士尼，往後也還會去住飯店，但這件事不管再怎麼處理，一輩子都很難原諒。」