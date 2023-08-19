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日本最快「8月底」排放核廢水！　岸田文雄明訪福島核電廠

▲▼日本首相岸田文雄25日在總理官邸，譴責北韓向日本海發射導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲岸田文雄20日將視察福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄宣布，將於20日到訪福島第一核電廠，並以政府負責人的身分進行確認，在下周展開內閣會議，以決定排放核廢水的最終時間，最快這個月內就會進行首次排放。

根據《日本新聞網》報導，岸田文雄為了18日的日韓美高峰會議前往美國，雖然此次峰會上並未將日本政府排放福島第一核電廠含有氚「核處理水」（ALPS處理水、核廢水）列入談論議題，但他稍早在華盛頓當地接受採訪時表示，將會在20日親自前往福島第一核電廠視察，同時也會表達自己真實的想法。

▲▼日本福島核電廠將核處理水排放至大海的藍色輸送水管。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福島核電廠將透過藍色輸送水管排放核廢水。（圖／達志影像／美聯社）

他指出，近日會與全國漁業協同組合連合會的會長進行會談。然而日本政府與當地漁民至今仍未達成共識。據悉，日本政府曾於2015年向福島縣當地漁民和相關人士承諾，直到取得漁民、居民等相關人士的諒解以前，絕不排放核電廠汙染水，但如今日本當局卻一意孤行，也引發不滿。

岸田文雄視察福島第一核電廠後，將會在下周與相關大臣展開內閣會議，並正式決定排放核廢水的日期。最快8月內就會進行第一波排放。

福島第一核電廠位於日本東北海岸，2011年3月11日發生大地震後，受到強震與海嘯的衝擊，導致場內多個反應爐的爐心熔毁，造成巨大核災。

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