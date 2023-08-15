學者：香港市民「政治信任度」上升　政治取態轉弱

▲香港街頭。（圖／視覺中國）

文／中央社

香港中文大學學者近日表示，綜合過去5年的民調變化，港人對政府的信任度持續增加，不信任度下降。此外，大多數港人被問到是否信任政府時，不再基於政治取態。

中文大學香港亞太研究所副所長鄭宏泰和研究員黃子為今天在明報發表文章，依據過去幾年的民調來判斷香港政情變化，這些民調都是該所透過電話訪問的結果。

文章指出，2019年12月，社會的矛盾非常嚴重時，市民對政府的信任度低落，當時高達59%受訪者表示「不信任」，只有14.8%回答「信任」，另有24.7%表示「普通」和1.4%表示「不知道」。

但隨著時間轉移，受訪者對政府的不信任度在過去5年持續下降，由最高的59%逐年下降至58%、49.1%、33.2%及今年5月的23.4%。

相反，對政府的信任度逐年微升，2019年是14.8%，其後是18.1%、16.4%、21%及今年5月的30.3%。至於信任度「普通或一半半」的，2019年是24.7%，其後是21.5%、32.7%、42.1%及今年5月的44%。

文章依據上述調查結果指出，過去數年，香港先後經歷社會動盪和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）困擾，最後都逐步受控，經濟民生恢復常態，社會各界開始走向復甦。

與此同時，行政長官李家超上任超過一年來，政府運作相對順利，大眾對政府的政治信任程度顯著改善，新一屆政府較舊府成功取得市民信任。

文章並表示，近年來，即使對政府信任度一向偏低的年輕人（18至29歲）也有明顯改善，不信任比例由2019年底的75.4%大幅跌至41.9%，信任比例則由4.3%微升至10.8%。

在教育程度方面，2019年，非大專院校學歷人士對政府的信任度比例只有16.9%，不信任比例高達53.7%，但今年5月，信任比例有39.7%，不信任比例下降至14.3%。

文章指出，雖然大專院校學歷人士依然不太信任政府，但情況也有好轉，不信任比例由2019年的67.6%大幅降至年內的38.8%，信任比例由11.9%升至19.9%。

文章表示，目前大多數市民對政府的信任度不太受政治取向影響，社會政治化明顯減弱。從這個角度看，如果政府能夠繼續做出成績，讓經濟復甦，改善民生，應該能夠繼續獲得市民支持，尤其是沒有明確政治傾向的社會大多數。