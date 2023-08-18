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藍批綠能產業淪綠黨產　他打臉：一拖拉庫國民黨高官擔任綠電要職

▲▼民進黨點名8位藍營要角，擔任綠能公司獨立董事等職務。（圖／民進黨提供）

▲民進黨點名8位藍營要角，擔任綠能公司獨立董事等職務。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委參選人游淑慧日前指控，民進黨讓綠能等特殊產業獲利，選舉時這些產業投桃報李，捐贈政治獻金，變成民進黨的「黨產」。對此，民進黨立委莊瑞雄18日回應，政治獻金法規定都很清楚，國民黨很多退下來的高官也都到能源公司去，若想要刻意凸顯，國民黨在能源公司擔任獨董、重要職位的一拖拉庫。

游淑慧日前指控，民進黨已經成為最有錢、藏富於民的政黨，最近前立委賴勁麟政治獻金被揭露，顯示民進黨在企業界已經佈好許多金流，透過賴勁麟、雲豹能源等管道，加上釋放政策利多，回饋成政治人物的政治獻金，也就是說，政府利用政策讓「特殊產業」獲利，這些產業在選舉時再投桃報李，變成民進黨另一種「黨產」。

對此，莊瑞雄表示，政治獻金法規定，任何一家企業若是虧錢就不能捐，按照法律規定，政治獻金上限是多少、能不能捐都規定的很清楚，國民黨很多退下來的高官也都到能源公司去，也不用著墨在民進黨前立委擔任負責人、捐多少，法律規定不行的大家都不行，若想要刻意凸顯，國民黨在能源公司擔任獨董、重要職位的一拖拉庫。

而立委參選人苗博雅日前也提到，台灣最大離岸風電廠商叫做森崴能源，接了台電600多億的工程統包案，董事長郭台銘是郭台銘的弟弟、董事杜紫軍是新北市長侯友宜能源政策顧問，按照藍營說法，是不是要給森崴能源扣個帽子說都拿國家的錢去自肥？

對於藍營指控，民進黨發言人張志豪日前也回應，奉勸國民黨有心人士及立委參選人，不要為了拚自己的曝光和聲量，老是雙標，請以自己同樣的標準檢視國民黨人，當用政爭口水不斷造謠抹黑的同時，很可能打臉自己人。

張志豪表示，國民黨總是大喊反對民進黨的綠能政策，但實際上國民黨內有許多要角目前都身兼綠能產業的董事或獨立董事，甚至接下不少政府的重要綠電工程，根本就口是心非、為反對而反對。

張志豪指出，曾在藍營執政的官員中，投入綠能產業的不勝枚舉，有侯友宜國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄以及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸，請問這些人也是「藏富於國民黨」嗎？國民黨就是用自己的「歪哥」經驗在看其他政黨，但同樣低劣套路，只會讓人看破手腳。

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