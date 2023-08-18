陳昆和走訪台南大內促銷酪梨　以實際行動支持台南果農

▲台南市立委參選人陳昆和，18日上午再偕同企業人士前往大內區青果市場，採購酪梨達3500餘斤，以實際行動支持果農。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立委參選人陳昆和身為農家子弟，深知農民耕種辛苦，過去一直大量認購台南所產水果，分贈親友、客戶及協力廠商共享，在今年7、8月間，陳昆和已媒合企業界友人，陸續認購盛產芒果超過4萬斤，18日上午9時許，陳昆和再偕同企業人士前往大內區青果市場，採購酪梨達3500餘斤，以實際行動支持果農。

陳昆和近日在市議會多次詢問相關局處，積極要求市府偕同中央政府，籌備固定機制，為台南農產品內、外銷盡心力，由於大內區酪梨適逢產季，陳昆和乃集眾人之力，以最快、最有效的行動，專程前往大內青果市場採買，實際為果農推廣酪梨，希望能讓市場交易更加熱絡。





陳昆和表示，從山區的芒果，到大內、山上、官田的酪梨，昆和積極媒合企業界大量採購的用意，正是要帶動主政者更加關心眾多農民的處境。立委第二選區是台南市的農業重鎮，農產品如何有效在國內外促銷，絕不能光靠農會和運銷班，而是中央與地方政府，應該盡力協助及輔導的。

陳昆和表示，他若能順利進入國會，一定全力督促中央政府設置專責機構，每年提前規劃農產品行銷事宜，才能夠使農民辛勞的付出，獲得應有的回報。