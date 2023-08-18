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台南新吉工業區供電不穩　陳亭妃全力爭取變電所2027年完工

▲台南市安南區新吉工業區因供電不穩造成廠商設備及營運損失，讓廠商苦不堪言，在立委陳亭妃積極奔走協調下，確定在新吉工業區內興建變電所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區新吉工業區因供電不穩造成廠商設備及營運損失，讓廠商苦不堪言，在立委陳亭妃積極奔走協調下，確定在新吉工業區內興建變電所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，兩年來經常無預警停電，讓廠商苦不堪言，在立委陳亭妃積極奔走、居中協調之下，利用1個多月的時間與台南市經濟發展局、台電公司等單位達成共識，確定在新吉工業區內興建變電所。

18日在新吉工業區廠商管理中心內召開說明會，提出完整時程表，新吉工業區變電所預計將於2027年12月份完工。陳亭妃表示，針對變電所的土地，台電會以先租後售的方式取得變電所土地的設置同意權；而台電目前已經在進行新吉變電所的規劃設計，8月24日也將進行預算調整確認會議；預計8月底進行土地鑽探；而今年年底要完成變電所工程的相關發包工作，以提供廠區內穩定輸電，增強營運品質。

台電公司表示，新吉工業區變電所的相關經費預算大抵編列完成，將視狀況進行預算調整，目前已確定用地取得方式，將於2024年8月份購置，在未取得土地前擬採用租用方式辦理，以加快作業時程；預計2023年8月底先行辦理地質鑽探作業，11月份進行景觀預審，12月份申請建照掛件，明年3月份核發建照後，儘速發包工程，若相關作業順利進行，最快將於2027年12月份完工。

陳亭妃指出，面對工業區廠商們的殷殷期盼，新吉變電所的雛型總算成形，台電除了要加速變電所設置以外，也同時要注意工業區內的供電品質，在變電所完工之前，務必維持正常供電，不要再讓進駐廠商提心吊膽。除此之外，市府同時應針對土地使用同意、文資監看、建照審查及廢土清運等事項全力配合，才能加速時程，徹底解決跳電問題，創造台電、市府、民眾及企業廠商的多贏局面。

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