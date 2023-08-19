掛羊頭賣狗肉！養生館辣妹密室替客人「手拉胚」　7長腿女被逮

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局日前接獲線報，在長春路上一家養生館掛羊頭賣狗肉，營業項目是按摩但小姐卻私下從事性交易服務，警方到場逮捕負責人以及4名員工，另外還有9名男客以及7名服務小姐，小姐平均年紀約23歲，現場還查扣14.9萬現金。

警方調查，40歲的黃姓男子在北市中山區長春路一棟大樓經營養生館，主要替客人從事按摩服務，但警方卻接獲情資，店內小姐有替人從事半套、全套性服務，警方立刻蒐集相關證據逮人。

▲警方查獲涉嫌掛羊頭賣狗肉的按摩店，並將黃姓負責人移送法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在2日晚上持搜索票上門查緝，當場查獲40歲的黃姓負責人，另外還有3男1女的工作人員，另外還有正在包廂的9名男客以及7名按摩小姐，現場查扣14萬9千元的現金、保險套、監視器以及金屬探測器等證物。

警方訊後依照妨害風化罪嫌將黃姓負責人以及4名員工移送地檢署偵辦，現場9名男客、7名女按摩師則依《社會秩序維護法》裁處。

▲警方獲知長春路一家按摩館，按摩小姐私下替客人從事性服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，現場甚至還提供客人刷卡服務，完全就是以企業化經營，人員進出還必需通過金屬感測器，確定沒有問題之後才能放行消費，但最後仍栽在警方手裡。