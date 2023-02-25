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50分鐘1400！台南養生館暗藏色情按摩　2男客「剛做完功課」被逮

▲台南市警五分局24日下午4時許，前往西門路１家養生館破獲色情按摩案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局24日下午4時許，前往西門路１家養生館破獲色情按摩案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局24日下午4時許，前往西門路１家養生館破獲色情按摩案，查獲女服務生為男客按摩生殖器之色情交易，劉姓負責人及現場管理人林姓女子被依妨害風化罪嫌送辦。

市警五分局日前接獲民眾檢舉西門路１家養生館從事色情性交易，經五分局專案小組多日蒐證，24日下午4時許，出動大批員警持向台南地院聲請之搜索票，進入設有多道門禁的養生館，並發現剛消費完的2名男客人。

▲台南市警五分局24日下午4時許，前往西門路１家養生館破獲色情按摩案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經調查該養生館以每50分鐘1400元之代價，提供不特定客人按摩生殖器之性服務，再由劉姓負責人每次抽取500元媒介費用。員警當場查扣色情交易費用3萬餘元、監視器主機、門禁遙控器及潤滑液等證物，並將25歲劉姓負責人及38歲林姓女現場管理人（依妨害風化罪嫌）送辦；另將67歲、33歲2名男客及3名台、越籍的女服務生（皆30餘歲）依社會秩序維護法裁罰。

市警五分局長陳宇桓表示，色情營業不但妨害善良風俗，更影響住戶安全及居住品質，且為風紀重點防制場所；五分局將持續結合社區警政再出發工作，落實勤區諮詢訪查，運用各項勤務清查掃蕩，澈底掃除色情犯罪，淨化轄區治安環境。

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