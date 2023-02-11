男酒店嗨玩「性服務」友代墊7萬…沒錢分攤被毆　還被逼當臨時工

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子日前跟5名朋友去酒店喝酒，還跟女陪侍做特殊連結服務，事後大家要分攤費用時卻拿不出錢，朋友不滿聯手痛毆他，並強押他去工地做臨時工抵債，男子趁朋友開車加油時，偷打公共電話向媽媽求助，警方獲報及時攔截將他救出，5名友人被依妨害自由、傷害及恐嚇等罪移送偵辦。

▲廖男搭上林男車子要去酒店玩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，29歲廖姓男子7日下午跟38歲林姓男子等5名友人開車出遊，當晚6人還去酒店喝酒，過程中廖男還跟女陪侍做特殊連結的服務，一整天吃喝費用7萬多元都由林男代墊。

▲▼廖男沒錢分攤費用遭痛毆擄走，警方在中和加油站攔截 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事後6人結算金額要分攤時，廖男因有「特殊服務」，需要付5萬4000元，廖男卻說戶頭只有2萬2000元，引發眾人不滿，當場將他痛毆在地；最後林男想到乾脆開車載他去林口的工地打工抵債，未料才做半天就受不了高體力的工作而作罷。

10日上午8時許，眾人又開車載著他要去尋找下一個打工點，行經中和區中山路加油站，停車在加油站做短暫休息並加油，廖男趁隙打公共電話向媽媽求救，警方獲報不敢大意，立即派遣大批警力前往攔截，順利將他救出，訊後將林男等5人依妨害自由、傷害及恐嚇等罪移送偵辦。

▲警方將林男等5人依妨害自由、傷害及恐嚇等罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）