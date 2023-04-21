女子養生館按摩「屁股熱熱的」　竟是推拿師失控噴了

▲女子到養生館刮痧按摩，沒想到竟被推拿師趁機猥褻...（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄鼓山區某養生館一名金姓推拿師2021年替女客人按摩時，忍不住偷偷自慰，不料失控噴在女方臀部，一審被依利用機會猥褻罪判刑1年。高院高雄分院審理時，金男坦承犯行，並與被害人達成和解，近日判決刑度不變，但予以緩刑4年。

根據判決書，2021年4月27日晚間9點多，他替女子刮痧拔罐，要求脫去外褲，替對方推拿臀部穴道，途中卻慾火焚身，趁著對方背對趴在按摩床上，忍不住偷偷「打手槍」，卻失控噴灑在女方臀部上。

當下女客人感覺金男按摩一度中斷，且臀部突然出現溫熱感，但還沒來得及檢查，金男就立刻將熱毛巾蓋在她臀部上，當作什麼事都沒發生。

不過，女客人認為狀況有異，立刻打電話報警，結果黑色內褲經警方送去鑑定，果真驗出金男的精子細胞。高雄地檢署檢察官認為事證明確，因此依強制猥褻罪起訴金男。

金男出庭時辯稱，精油是按壓式，且放在蒸氣箱上，「加上我都是先按在手上，所以精油溫溫的，那次可能是按太大力，才不小心噴濺到客人內褲。」

至於女客人內褲驗出精斑一事。金男表示，「當天早上上班前我有夢遺，沒換內褲，可能是我的手碰到精液，精子細胞在我手上，我按摩的時候又沾到。」

女客人則證稱，金男把她帶到三樓房間按摩，後來要求她把外褲脫掉，說要幫她放鬆，但之後對方用右掌幫我按摩臀部穴道時，她感覺到頻率不對勁，加上臀部突然出現溫熱感，「有聞到男性精液的味道」。

法官一審時認為，女客人能具體詳述金男動作細節、肢體感受、時間點等基本重要事實，且當下就在店內報警，沒有任何誇大情節，且證述始終如一，無矛盾及瑕疵之處，也無猶豫不決、態度反覆，足認是親身經歷記憶，加上兩人素不相識，也無仇怨，無陳詞誣陷理由，且內褲驗出精液也與金男DNA相符。

再者，倘若精油真的放在蒸氣箱上，金男在過程中也應是使用同一罐精油，但被害人卻感受到溫度差異，可見噴濺到被害人臀部的溫熱液體應非按摩油，因此不採信被告辯詞，且考量犯後態度不佳，依利用機會猥褻罪判刑1年。

案件經上訴二審，金男改口坦承犯行，並與被害女子達成和解。高院高雄分院近日判決，刑度不變，但予以緩刑4年。