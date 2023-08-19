宜蘭傳藝文昌君超靈！曾阻止信眾被詐騙⋯籤詩指點「稍安勿躁」

▲宜蘭傳藝園區的文昌祠，吸引許多信眾求考運、事業運，而文昌帝君對於表演藝術工作者也照顧有加。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／宜蘭報導

位於「宜蘭傳藝園區」的文昌祠，是全台第一座由政府興建的廟宇，每到考季總有眾多考生慕名而來；不過這裡的文昌帝君不只是保佑考試，對街頭藝人也照顧有加，甚至會「溜出門看表演」；還曾經幫一名表演工作者反詐騙，救了他一命！

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▲傳言宜蘭傳藝園區的文昌帝君，對於保佑民眾考國立大學、國考相關考試特別靈驗。（圖／全聯提供）



宜蘭傳藝園區導覽專員陳柏年提到，這裡的文昌帝君靈驗，讓信眾不只是宜蘭居民，而是遍佈全台；有意思的是或許因為是「國立傳統藝術中心」，所以在坊間有了「拜國立、考上國立」的說法，對於考「國立大學」、「國家考試」似乎特別靈驗。

除了考試，其實文昌帝君的照拂範圍很大，所有與功名利祿相關都是祂關照的範圍。陳柏年透露，不久前還有一名住屏東的信眾，因為考上了護理師而特別回來還願；還有住在台中的警察曾經是分局長，下次再回來參拜，已經升為局長。

另外由於宜蘭傳藝園區常有街頭藝人、表演藝書工作者來表演，有民眾會發現，有時候無論怎麼擲筊，都沒有出現「聖筊」。根據陳柏年觀察多次後發現，是因為文昌君出去「看表演」了，尤其祂越喜歡、越精彩的表演，就越愛看；等到表演一結束，民眾再次擲筊，馬上就會出現「聖筊」，屢試不爽！因此現在只要有民眾擲不出聖筊時，他就會建議遊客，「先去繞一繞再回來」。

▲偶爾文昌帝君可能「出門看表演」，等到祂回來才會給予「聖筊」。（圖／全聯提供）

文昌君不時也會在園區中進行小遶境，員工們都會在選訂的日期之前先擲筊徵詢同意，而常常宜蘭連日下雨，但只要跟文昌君約定好時間，總會在遶境開始前雨停放晴；等遶境結束後，回到文昌祠中，雨又繼續下，這些神奇事蹟讓他們都不得不信「心誠則靈」。

很多街頭藝人、表演藝術工作者也經常來祈求，都得到文昌君的照應，一位街頭藝人曾長期在這裡表演一年，每次出入都會參拜，後來在一次街舞大賽中獲得冠軍。即使已經沒有在這裡演出的街頭藝人，也經常在人生遭逢茫然、困難時，回來尋求文昌帝君指點迷津。

有一次，一位曾在此演出的工作者因事業不順，回來拜文昌帝君，並向祂詢問，有朋友邀約他到國外打工賺錢，想知道這機會有沒有前途、適不適合？

當時海外求職詐騙案還不如今日人盡皆知，而文昌帝君就在籤詩中指引他「稍安勿躁」，他也選擇留在台灣；直到後來從新聞看到海外詐騙案的事件猖獗時，甚至有人器官、性命都不保，才驚覺文昌君救了他一命。

▲宜蘭傳藝園區導覽專員陳柏年，分享文昌祠關於文昌帝君的種種神蹟。（圖／記者林育綾攝）



至於坊間流傳，拜文昌君要拿粽子、青蔥⋯等，陳柏年認為，那些諧音多半是後人的說法，其實只要拿自己喜歡吃的東西來拜，誠心就好，拜完了再拿回家把這些食物吃掉，就是沾了文昌帝君加持的福氣了；不用為了要拜拜而硬湊出那些食物，萬一不是自己愛吃的，拜完了沒吃，反而浪費食物，神明也不會高興。

▲宜蘭傳藝園區文昌祠，近日邀請月下老人駐點。（圖／記者林育綾攝）

宜蘭傳藝園區文昌祠近日也與「宜蘭四結福德廟」合作，恭請月下老人駐點，8月19日～8月27日到宜蘭傳藝除了可參拜文昌帝君，還能向月老求姻緣、加持愛情運。期間園區也舉辦「愛的康莊大道」系列活動，向月老及文昌帝君擲筊求紅線及筆符，祈求事業愛情兩得意；還可走到鵲橋掛祈福卡。

▲8月19日～20日參加「擲筊求神力」，還有機會免費獲得全聯的「愛情麻糬」。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，8月19日～20日參加「擲筊求神力」（10:00-12:00 / 14:00-16:00），每場前50名民眾，向文昌帝君與月下老人擲得一個聖筊，即可獲得一盒全聯福利中心「We Sweet愛情麻糬」或「We Sweet玫瑰白玉綠豆糕」（隨機贈送）。

▲▼民眾可以前來祈求事業愛情兩得意，並走到鵲橋掛祈福卡。（圖／記者林育綾攝）

宜蘭傳藝也打造全台獨一無二夢幻體驗「傳藝藍眼淚」，8月19日夜間登場，民眾可透過特製的LED「祈緣星球」，默許心願後，再親手投入月河畔裡，當祈緣星球遇到水面，便會發出藍光，在湖面形成波光粼粼的藍眼淚，格外浪漫，限定活動將於晚間17點後開放免費入園參加。

▲▼宜蘭傳藝也打造全台獨一無二「傳藝藍眼淚」，8月19日夜間限定登場。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）