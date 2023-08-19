　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭傳藝文昌君超靈！曾阻止信眾被詐騙⋯籤詩指點「稍安勿躁」

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲宜蘭傳藝園區的文昌祠，吸引許多信眾求考運、事業運，而文昌帝君對於表演藝術工作者也照顧有加。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／宜蘭報導

位於「宜蘭傳藝園區」的文昌祠，是全台第一座由政府興建的廟宇，每到考季總有眾多考生慕名而來；不過這裡的文昌帝君不只是保佑考試，對街頭藝人也照顧有加，甚至會「溜出門看表演」；還曾經幫一名表演工作者反詐騙，救了他一命！

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲傳言宜蘭傳藝園區的文昌帝君，對於保佑民眾考國立大學、國考相關考試特別靈驗。（圖／全聯提供）

宜蘭傳藝園區導覽專員陳柏年提到，這裡的文昌帝君靈驗，讓信眾不只是宜蘭居民，而是遍佈全台；有意思的是或許因為是「國立傳統藝術中心」，所以在坊間有了「拜國立、考上國立」的說法，對於考「國立大學」、「國家考試」似乎特別靈驗。

除了考試，其實文昌帝君的照拂範圍很大，所有與功名利祿相關都是祂關照的範圍。陳柏年透露，不久前還有一名住屏東的信眾，因為考上了護理師而特別回來還願；還有住在台中的警察曾經是分局長，下次再回來參拜，已經升為局長。

另外由於宜蘭傳藝園區常有街頭藝人、表演藝書工作者來表演，有民眾會發現，有時候無論怎麼擲筊，都沒有出現「聖筊」。根據陳柏年觀察多次後發現，是因為文昌君出去「看表演」了，尤其祂越喜歡、越精彩的表演，就越愛看；等到表演一結束，民眾再次擲筊，馬上就會出現「聖筊」，屢試不爽！因此現在只要有民眾擲不出聖筊時，他就會建議遊客，「先去繞一繞再回來」。

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

▲偶爾文昌帝君可能「出門看表演」，等到祂回來才會給予「聖筊」。（圖／全聯提供）

文昌君不時也會在園區中進行小遶境，員工們都會在選訂的日期之前先擲筊徵詢同意，而常常宜蘭連日下雨，但只要跟文昌君約定好時間，總會在遶境開始前雨停放晴；等遶境結束後，回到文昌祠中，雨又繼續下，這些神奇事蹟讓他們都不得不信「心誠則靈」。

很多街頭藝人、表演藝術工作者也經常來祈求，都得到文昌君的照應，一位街頭藝人曾長期在這裡表演一年，每次出入都會參拜，後來在一次街舞大賽中獲得冠軍。即使已經沒有在這裡演出的街頭藝人，也經常在人生遭逢茫然、困難時，回來尋求文昌帝君指點迷津。

有一次，一位曾在此演出的工作者因事業不順，回來拜文昌帝君，並向祂詢問，有朋友邀約他到國外打工賺錢，想知道這機會有沒有前途、適不適合？

當時海外求職詐騙案還不如今日人盡皆知，而文昌帝君就在籤詩中指引他「稍安勿躁」，他也選擇留在台灣；直到後來從新聞看到海外詐騙案的事件猖獗時，甚至有人器官、性命都不保，才驚覺文昌君救了他一命。

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲宜蘭傳藝園區導覽專員陳柏年，分享文昌祠關於文昌帝君的種種神蹟。（圖／記者林育綾攝）

至於坊間流傳，拜文昌君要拿粽子、青蔥⋯等，陳柏年認為，那些諧音多半是後人的說法，其實只要拿自己喜歡吃的東西來拜，誠心就好，拜完了再拿回家把這些食物吃掉，就是沾了文昌帝君加持的福氣了；不用為了要拜拜而硬湊出那些食物，萬一不是自己愛吃的，拜完了沒吃，反而浪費食物，神明也不會高興。

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲宜蘭傳藝園區文昌祠，近日邀請月下老人駐點。（圖／記者林育綾攝）

宜蘭傳藝園區文昌祠近日也與「宜蘭四結福德廟」合作，恭請月下老人駐點，8月19日～8月27日到宜蘭傳藝除了可參拜文昌帝君，還能向月老求姻緣、加持愛情運。期間園區也舉辦「愛的康莊大道」系列活動，向月老及文昌帝君擲筊求紅線及筆符，祈求事業愛情兩得意；還可走到鵲橋掛祈福卡。

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲8月19日～20日參加「擲筊求神力」，還有機會免費獲得全聯的「愛情麻糬」。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，8月19日～20日參加「擲筊求神力」（10:00-12:00 / 14:00-16:00），每場前50名民眾，向文昌帝君與月下老人擲得一個聖筊，即可獲得一盒全聯福利中心「We Sweet愛情麻糬」或「We Sweet玫瑰白玉綠豆糕」（隨機贈送）。

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼民眾可以前來祈求事業愛情兩得意，並走到鵲橋掛祈福卡。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

宜蘭傳藝也打造全台獨一無二夢幻體驗「傳藝藍眼淚」，8月19日夜間登場，民眾可透過特製的LED「祈緣星球」，默許心願後，再親手投入月河畔裡，當祈緣星球遇到水面，便會發出藍光，在湖面形成波光粼粼的藍眼淚，格外浪漫，限定活動將於晚間17點後開放免費入園參加。

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／全聯善美的文化基金會）

▲▼宜蘭傳藝也打造全台獨一無二「傳藝藍眼淚」，8月19日夜間限定登場。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

你可能也想看

宜蘭傳藝「七夕藍眼淚」免費入園！月老限時駐點　擲筊送愛情麻糬

顛覆吃巧克力！全聯七夕麻糬祭「2件下殺」　擲聖筊還送愛情麻糬

中秋採買必看！全聯聯名3大烤物名店　懶人串燒、禮盒月餅限量開賣

 

ET快訊
教練帶女學員潛水　左腿遭船絞斷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭傳藝文昌君超靈！曾阻止信眾被詐騙⋯籤詩指點「稍安勿躁」

北市「南港路天坑」　估19日晚間10時通車

《山道猴子》爆紅！作者身分曝光　1年前受訪內容被挖出

「自備環保杯」在星巴克內用卻被趕　鄉民曝店員苦衷：這招防誤會

七夕「8大禁忌」不浪漫　提分手觸犯衰整年

酒駕爸臨檢遭警察兒送辦　媽見狀怒批「白眼狼」：白養了

處長偷吃3人妻「背景超硬」　群創回應了

好市多又爆毒乾酪！北市急查北投、內湖2分店「342包流入市面」

宜蘭傳藝「七夕藍眼淚」免費入園！月老限時駐點　擲筊送愛情麻糬

接軌國際越夜越美麗　亞洲50大酒吧主理調酒師港都交流

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

宜蘭傳藝文昌君超靈！曾阻止信眾被詐騙⋯籤詩指點「稍安勿躁」

北市「南港路天坑」　估19日晚間10時通車

《山道猴子》爆紅！作者身分曝光　1年前受訪內容被挖出

「自備環保杯」在星巴克內用卻被趕　鄉民曝店員苦衷：這招防誤會

七夕「8大禁忌」不浪漫　提分手觸犯衰整年

酒駕爸臨檢遭警察兒送辦　媽見狀怒批「白眼狼」：白養了

處長偷吃3人妻「背景超硬」　群創回應了

好市多又爆毒乾酪！北市急查北投、內湖2分店「342包流入市面」

宜蘭傳藝「七夕藍眼淚」免費入園！月老限時駐點　擲筊送愛情麻糬

接軌國際越夜越美麗　亞洲50大酒吧主理調酒師港都交流

宜蘭傳藝文昌君超靈！曾阻止信眾被詐騙⋯籤詩指點「稍安勿躁」

北市「南港路天坑」　估19日晚間10時通車

40歲男「躺下秒睡」超自豪　醫師檢查3疾病：中風機率高

30名男女躲花蓮民宿「AI變臉假冒公安」詐騙大陸人　晚間全聲押

《山道猴子》爆紅！作者身分曝光　1年前受訪內容被挖出

漁夫發現3.4億年「吸血鬼魚」　滿口尖牙活像大型蠕蟲

被爆料是Joshua前女友！　MOMOLAND Jane怒澄清「我問心無愧」

北上出遊住到摩鐵「禁租房」！　4人驚見恐怖畫面被嚇到漏尿

星巴克前主管指控因「白人身分」被開除！獲賠8億繼續告　結果出爐

女房東注意！男看房突掏大剪刀架脖　吼「給1次機會」硬上得逞

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

這間私立大學招生率100%

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

酒駕爸遭警察兒送辦　媽怒：白養了

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

Google宣布「12月將刪除閒置帳戶」

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

山道猴子超多二創！創作者發聲：沒用IG、FB

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

「山道猴子」作者遭起底！曾在影片曝「血淋淋案例」

12星座「水星將逆行」！天蠍爛桃花綻放　一周運勢一次看

七夕情人來了！命理師示警「4星座」小心破財

更多熱門

相關新聞

Fred大推！煮菜靈感就靠全聯小時達「好好吃」

Fred大推！煮菜靈感就靠全聯小時達「好好吃」

有「廚佛」之稱的Fred，以毒舌幽默的幹話口吻搭配重視細節的精湛廚藝，從廚房走進YouTuber，甚至跳上大螢幕擔任由全聯力挺並冠名贊助的《料理之王》首席導師，引領選手與粉絲重新體會恣意下廚的樂趣。

宜蘭傳藝月老駐點！七夕藍眼淚免費入園

宜蘭傳藝月老駐點！七夕藍眼淚免費入園

全聯推出七夕麻糬祭「2件下殺」

全聯推出七夕麻糬祭「2件下殺」

全聯60元雞排便當「超厚橫切面」曝！不到10分鐘賣光

全聯60元雞排便當「超厚橫切面」曝！不到10分鐘賣光

中秋採買必看！全聯聯名烤物名店

中秋採買必看！全聯聯名烤物名店

關鍵字：

宜蘭傳藝園區傳藝中心文昌祠文昌帝君文昌君宜蘭旅遊全聯

讀者迴響

熱門新聞

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

宜蘭IG打卡熱點「七路咖啡」歇業

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

這間私立大學招生率100%

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

潛水教練左小腿遭絞斷　基市府回應了

大樂透一注獨得！獎落高雄

夫婦法拍屋內輕生成凶宅　須重新估價

南港路三段出現不明天坑！道路封閉調查中

曾志偉突爆在台住院！曾寶儀低調證實

澎湖海域驚見浮屍！全身僅短褲上2字可辨認

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面