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宜蘭傳藝月老駐點！擲筊送愛情麻糬　還能賞唯美「七夕藍眼淚」

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／宜蘭報導

「宜蘭傳藝園區」與四結福德廟合作，今（18）日恭請月下老人駐點至8月27日，這段期間到宜蘭傳藝不但能向月老祈求姻緣運，8月19日～20日擲筊還限定送「愛情麻糬」，每場前50名可免費獲得；除此之外還有全台唯一七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動，晚間5點後免費入場參加！

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

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▲宜蘭傳藝園區首度與宜蘭四結福德廟的月下老人結緣，期間限定駐點。（圖／記者林育綾攝）

宜蘭傳藝文昌祠時常與其他廟宇交流互動，今年首度與宜蘭四結福德廟的月下老人結緣，搭配傳統七夕節令，在8月19日～8月27日期間限定駐點；而8月19日～22日期間每日還有兩場「擲筊求神力」（10:00-12:00 / 14:00-16:00）。

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼這段期間情侶可到傳藝園區，寫下祈福卡。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

宜蘭傳藝也在七夕期間，打造全台獨一無二夢幻體驗「傳藝藍眼淚」，8月19日～8月20日限定夜間登場，民眾可透過特製的LED「祈緣星球」，默許心願後，再親手投入月河畔裡，當祈緣星球遇到水面，便會發出藍光，在湖面形成波光粼粼的藍眼淚，格外浪漫，兩日的限定活動將於17點後開放免費入園參加！

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／全聯善美的文化基金會）

▲▼宜蘭傳藝也在七夕期間，打造全台獨一無二夢幻體驗「傳藝藍眼淚」，8月19日～8月20日限定夜間登場。（圖／全聯善美的文化基金會）

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／全聯善美的文化基金會）

另外，只要手速快、夠強運，還能免費品嘗到全聯We Sweet七夕限定麻糬商品！8月19日、8月20日每場次前50名民眾，向文昌帝君與月下老人擲得一個聖筊，即可獲贈一盒「We Sweet愛情麻糬」或「We Sweet玫瑰白玉綠豆糕」（隨機贈送）。

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼向文昌帝君與月下老人擲得一個聖筊，還能獲得愛情麻糬。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

愛心形狀的「愛情麻糬」，一盒2顆，有兩種口味，代表心心相印，酸的是蔓越莓，甜的是巧克力，酸酸甜甜恰如愛情的滋味；「玫瑰白玉綠豆糕」為玫瑰花造型的綠豆糕，融合白玉糰子及老鷹紅豆內餡，風味平衡。情侶一起來吃麻糬，甜甜蜜蜜愛相隨。

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼向月老及文昌帝君擲筊求紅線及筆符，祈求事業愛情兩得意；還可走到鵲橋掛祈福卡。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭傳藝園區邀請月下老人駐點，還有七夕限定唯美「傳藝藍眼淚」活動。（圖／記者林育綾攝）

此次宜蘭傳藝七夕8月19日～27日「愛的康莊大道」系列活動，除了有「傳藝藍眼淚」、向月老及文昌帝君擲筊求紅線及筆符，祈求事業愛情兩得意；還可走到鵲橋掛祈福卡，以及參加「甜蜜蜜好康」換麥芽糖、喝甜茶等。園區也推出玉石情人鑰匙圈、漢藥按摩藥草球、心型羊毛妝刷、愛心紙模、日檜對杯、藍染情侶T桖等七夕特選商品。

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