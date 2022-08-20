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桃園市圖新總館10月底落成　閱讀嘉年華先暖身

▲桃園市圖新總館10月底落成，藝遊桃園夏日親子閱讀嘉年華活動暖身

▲桃園市圖新總館的「生命樹」外觀。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館新總館、即將在10月底於桃園藝文廣場落成；為了讓廣大民眾搶先熟悉新總館周邊區域，市立圖書館20日在桃園藝文廣場特別舉辦「2022藝遊桃園夏日x親子閱讀嘉年華」活動。市長鄭文燦表示，熱鬧精彩的親子閱讀嘉年華活動，希望吸引更多民眾走進書本的世界。▲桃園市圖新總館10月底落成，藝遊桃園夏日親子閱讀嘉年華活動暖身

▲「2022藝遊桃園夏日x親子閱讀嘉年華」活動，為即將落成的市圖新總館暖身。（圖／市圖提供）

鄭市長指出，座落在桃園藝文廣場的新總館工程，已進入最後完工階段，由日本頂尖建築師設計的「生命樹」外觀，以及「智慧螺旋」內部設計，獲得全國最美圖書館的封號，工程也獲得許多獎項肯定。新總館分為圖書館棟及電影院棟，其中圖書館棟將於今（111）年10月底完工啟用，是國內規模最大的圖書館，將提供上百萬冊圖書，同時支援分館借還書功能，以及兼具數位閱讀的智慧圖書館功能。▲桃園市圖新總館10月底落成，藝遊桃園夏日親子閱讀嘉年華活動暖身

鄭市長提到，電影院棟預計明（111）年初完工，將引進TSUTAYA BOOKSTORE、國賓影城，以及台灣霹靂布袋戲的文創展演空間，將是複合型圖書館的典範。新圖書總館完工後，藝文廣場也將恢復原狀，青埔萬聖節之後將移至藝文廣場舉行，新總館地下停車場設有汽、機車停車格各400個位子，也能滿足遊客停車需求。

▲桃園市圖新總館10月底落成，藝遊桃園夏日親子閱讀嘉年華活動暖身

市立圖書館姚敦明館長表示，新總館即將開幕，此次舉辦「2022藝遊桃園夏日x親子閱讀嘉年華」活動，讓桃園民眾搶先體驗桃園市立圖書館新總館的魅力，此次透過市集、親子閱讀劇場、街頭藝人、yoyo家族活動，以熱鬧歡快的嘉年華形式，開啟桃園市立圖書館新總館魅力序曲，共同了解這個閱讀與藝文結合的全新園區。包括市議員黃婉如、黃家齊、桃園市立圖書館館長姚敦明、文化局專委魏淑真、桃園區長洪清淵及總館建案建築師郭自強及各圖書分館主任等均一同出席活動。

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桃園市立圖書館新總館親子閱讀嘉年華

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