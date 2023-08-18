陸房市不振　人行延長保交樓貸款計畫

▲上海建案。（圖／路透社）



文／中央社台北18日電

中國房地產市場積弱不振，爛尾樓仍然是一大問題。中國央行昨天強調，支持房地產市場平穩運行是今年貨幣政策著力點之一，除展延「金融16條」外，保交樓貸款計畫展延至2024年5月。

中國人民銀行（中國央行）17日發布「2023年第二季度中國貨幣政策執行報告」，除了強調「堅決防範匯率超調風險」，也針對外界關注的房地產市場金融政策提出未來的政策方針。

報告稱，「構建金融有效支持實體經濟的體制機制」是下一階段的政策思路，針對房地產政策要適度調整與優化。

報告強調，要持續落實「金融16條」，保持房地產融資平穩有序，加強對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持。同時，也要利用政策工具促進房地產市場平穩健康發展。

中國的爛尾樓風暴引起市場信心衰退，使得官方提出一系列保交樓計畫。

官方發布的數據顯示，截至今年6月底，保交樓貸款支持計畫餘額為人民幣5億元（約新台幣21億元）。

報告強調，為繼續支持保交樓工作，保交樓貸款支持計畫將延續實施至2024年5月底。同時，推動房企紓困專項再貸款、租賃住房貸款支持計畫落實生效、支持全國性金融資產管理公司併購受困的房地產企業擁有的房地產項目、支持金融機構向試點城市專業化住房租賃經營企業發放長期租賃住房購房貸款。

文中也稱，政策工具要因城施策，滿足居民剛性和改善性的住房需求，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進房地產市場平穩健康發展。