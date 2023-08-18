　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒喊話：房地產暴雷是「階段性」　市場要給予一定的耐心

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

▲大陸房市低迷。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產商接連爆雷，房市信心持續低迷。對此，大陸官媒《經濟日報》18日發文向市場喊話，強調問題是階段性的，隨著政策落地生效，市場調整機制逐步發揮作用，市場可以實現平穩發展，「風險化解過程不可能一蹴而就，市場要給予一定的耐心。」

文章中提到，化解房企債務風險要抓主要矛盾，具體來看，可通過市場化方式，支持優質房企兼併收購重點房企的項目，以完成結構性調整、有序出清風險，「房企之間開展項目併購，這是房地產行業優勝劣汰、化解風險的有效市場化手段。」

文章中指出，此前，金融管理部門已聯合印發《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》，接下來要為併購營造良好的融資環境，其中，商業銀行要穩妥有序開展併購貸款業務，提升併購的服務效率與成功率。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

文章中提到，化解房企債務風險要對症下藥，繼續為行業提供足夠的流動性，滿足合理融資需求，修復融資預期，「當前，尤其要加大開發貸款的投放力度。去年以來，由於非金融負債有所收緊，房企的開發貸款需求明顯上升。開發貸款主要用於房地產項目的施工建設，有助於保障項目交付。」

文章中指出，接下來，商業銀行可在市場化、法治化的原則下，優先為暫遇困難、經營較好的房企提供信貸支持，對企業拉一把、送一程。

文章中也強調，化解房企債務風險既要幹在當下，又要謀劃長遠，必須推動房地產業向新發展模式平穩過渡，「路徑之一，是開展現房銷售試點。住建部此前明確表示，有條件的可以進行現房銷售，繼續實行預售的，必須把資金監管責任落實到位，防止資金抽逃。」

最後，文章中還提到，要保持定力，在發展中穩步、有序化解風險，「當前，要抓緊研究促進房地產業健康發展的治本之策。其中，要改革、完善與房地產相關的土地、財稅、金融等基礎性制度，多渠道增加市場化長租房、保障性租賃住房供給，推動房企轉型，有序構建房地產業健康發展新模式。」

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

ET快訊
鄰車停家門口太久！美女主播氣壞「把它折彎」　這下慘了
北市貪官手法曝！　膠袋塞油管詐維修費
不只許處長！群創員工爆「小三超心機上位」　正宮離職
內湖轎車衝進餃子館起火！　關鍵5秒畫面曝光
2處易有颱風生成！整坨對流逼近　午後防雨彈
7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕：超會玩
快訊／林秉聖拒去攻城獅　挖角球隊曝光
陸研擬中止ECFA惠台關稅？　國台辦：民進黨涉嫌違反世貿組織

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸央行恢復「省分行」制度　加強維護地方金融穩定

哥哥無照駕駛被抓「冒用親弟身份」　交警一眼識破

「賴清德台獨色彩難改變」　兩岸學者「悲觀」預測明年走向險境

陸研擬中止ECFA惠台關稅？　國台辦：民進黨涉嫌違反世貿組織規則

陸官媒喊話：房地產暴雷是「階段性」　市場要給予一定的耐心

恆大「聲請破產保護」並非破產…專家讚是「高招」：碧桂園或效仿

醫界水很深？藥廠女業務淚曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

大陸外交部：習近平8月21至24日訪問南非　將出席金磚峰會

台灣姑娘見證「北京20年發展」　親友曾質疑1.5萬月薪至今大翻倍

以為去新加坡當翻譯　博士被騙到緬甸從事詐騙「每天工作18小時」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

雨彈轟炸！高雄淹水警戒 民眾涉水上班、車慘拋錨

陸央行恢復「省分行」制度　加強維護地方金融穩定

哥哥無照駕駛被抓「冒用親弟身份」　交警一眼識破

「賴清德台獨色彩難改變」　兩岸學者「悲觀」預測明年走向險境

陸研擬中止ECFA惠台關稅？　國台辦：民進黨涉嫌違反世貿組織規則

陸官媒喊話：房地產暴雷是「階段性」　市場要給予一定的耐心

恆大「聲請破產保護」並非破產…專家讚是「高招」：碧桂園或效仿

醫界水很深？藥廠女業務淚曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

大陸外交部：習近平8月21至24日訪問南非　將出席金磚峰會

台灣姑娘見證「北京20年發展」　親友曾質疑1.5萬月薪至今大翻倍

以為去新加坡當翻譯　博士被騙到緬甸從事詐騙「每天工作18小時」

新加坡祭穩定幣監管框架　陳冲籲台灣盡快開放交易

賴清德率特使團出訪巴拉圭返台　林佳龍：共同價值上深化兩國合作

戀愛夢碎！砸900萬「共築未來」全泡湯　惡劣夫婦詐2億豪買名錶

妻埋針放血1死1救回…他陳屍臥房！解剖驚見「體內血被放光光」

不是工程師！這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

花蓮孝子捐肝救父！1家躺2病人生活陷困頓　亟待援手拉一把

花蓮龍鬚菜、扁蒲受災損現金救助每公頃4萬1千 　8／18至28止

鄰車停家門口太久！女主播簡立喆氣壞「把它折彎」　這下慘了

為「豬屎尿」怒了！彰化溪湖里民抗議　怒嗆：處理中心設縣府

5歲童手指捲進「收銀台輸送帶」截肢！　哭：我再也不能拿筆

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

大陸熱門新聞

博士被騙到緬甸詐騙　每天工作18小時

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

台灣姑娘見證「北京20年發展」

皇帝背後為何有扇子？竟是「恐怖武器」

陸研擬中止ECFA惠台關稅？　國台辦回應

疫後兩岸脫鉤　左正東籲廢除限制性旅行措施

恆大聲請破產保護並非破產…專家讚是高招

陸揪「山寨版」樂高玩具公司 搜出160餘萬盒...涉案資金達48億元

支付寶推國際版　可綁定5大主流國際信用卡

全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市 充電10分鐘行駛400公里

22歲小妹遭暗黑交易50萬賣掉…人肉轉運到緬甸

外媒指陸經濟危機四伏　股市無活力

恆大陷債務風暴「高管」新資曝 董事及最高行政人員酬金3.49億元

特斯拉中國疑抄襲　「貓窩周邊」激似台灣設計

更多熱門

相關新聞

恆大聲請破產保護並非破產…專家讚是高招

恆大聲請破產保護並非破產…專家讚是高招

彭博社18日消息，法庭文件顯示，中國恆大集團依據美國《破產法》第15章在紐約聲請破產保護，消息迅速登上各大熱搜榜第一。根據美國破產法第15章，該章程為借款人提供了一個同時提出債權和清償所有債務的機會。破產保護並非公司未來無法經營，也不是破產清算，只是一種繼續經營下去的手段。

恆大申請破產、碧桂園中植系爆雷　金融業與國人踩雷一次看

恆大申請破產、碧桂園中植系爆雷　金融業與國人踩雷一次看

中植系爆雷　我國上市櫃「0曝險」

中植系爆雷　我國上市櫃「0曝險」

恆大陷債務風暴「高管」新資曝 董事及最高行政人員酬金3.49億元

恆大陷債務風暴「高管」新資曝 董事及最高行政人員酬金3.49億元

碧桂園違約危機　停牌港債市交易

碧桂園違約危機　停牌港債市交易

關鍵字：

房地產碧桂園恆大爆雷

讀者迴響

熱門新聞

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創沾腥處長離職前最後交代　「向奇美實業道歉」

2天後結婚！美光工程師「宿舍KTV偷吃」被抓包

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

群創處長劈3女　郭正亮收8原文爆科技圈內幕

女經理剛來1個月懷孕　買酸梅遭開除

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面