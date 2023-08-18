陸官媒喊話：房地產暴雷是「階段性」　市場要給予一定的耐心

▲大陸房市低迷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產商接連爆雷，房市信心持續低迷。對此，大陸官媒《經濟日報》18日發文向市場喊話，強調問題是階段性的，隨著政策落地生效，市場調整機制逐步發揮作用，市場可以實現平穩發展，「風險化解過程不可能一蹴而就，市場要給予一定的耐心。」

文章中提到，化解房企債務風險要抓主要矛盾，具體來看，可通過市場化方式，支持優質房企兼併收購重點房企的項目，以完成結構性調整、有序出清風險，「房企之間開展項目併購，這是房地產行業優勝劣汰、化解風險的有效市場化手段。」

文章中指出，此前，金融管理部門已聯合印發《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》，接下來要為併購營造良好的融資環境，其中，商業銀行要穩妥有序開展併購貸款業務，提升併購的服務效率與成功率。

文章中提到，化解房企債務風險要對症下藥，繼續為行業提供足夠的流動性，滿足合理融資需求，修復融資預期，「當前，尤其要加大開發貸款的投放力度。去年以來，由於非金融負債有所收緊，房企的開發貸款需求明顯上升。開發貸款主要用於房地產項目的施工建設，有助於保障項目交付。」

文章中指出，接下來，商業銀行可在市場化、法治化的原則下，優先為暫遇困難、經營較好的房企提供信貸支持，對企業拉一把、送一程。

文章中也強調，化解房企債務風險既要幹在當下，又要謀劃長遠，必須推動房地產業向新發展模式平穩過渡，「路徑之一，是開展現房銷售試點。住建部此前明確表示，有條件的可以進行現房銷售，繼續實行預售的，必須把資金監管責任落實到位，防止資金抽逃。」

最後，文章中還提到，要保持定力，在發展中穩步、有序化解風險，「當前，要抓緊研究促進房地產業健康發展的治本之策。其中，要改革、完善與房地產相關的土地、財稅、金融等基礎性制度，多渠道增加市場化長租房、保障性租賃住房供給，推動房企轉型，有序構建房地產業健康發展新模式。」