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大陸 大陸焦點 特派現場

陸央行恢復「省分行」制度　加強維護地方金融穩定

▲▼ 中國人民銀行辦公大樓。（圖／CFP）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（人民銀行）18日在31個省的分支機構舉行掛牌儀式，恢復省級分行制度，省內原有的城市中心支行更名為市支行。這也意味著，運行20多年的人民銀行「大區分行」成為歷史，「省分行」制度再度回歸。

人民銀行原有9個大區分行，分別是上海分行、天津分行、瀋陽分行、南京分行、濟南分行、武漢分行、廣州分行、成都分行、西安分行，以及北京、重慶的兩個總行直屬營業管理部。

大區分行的制度已運行20多年，當時改革參照了美國聯準會的的「聯邦準備區」模式，改革的目的是為了增強在地方層面執行貨幣政策的獨立性，減少地方政府對人民銀行地方分支機構在制定貨幣信貸政策以及銀行監管方面的干預。

大區分行的主要職責是依據總行的授權，負責轄區內貫徹執行貨幣信貸政策，監督管理金融市場，維護地區金融穩定等。

根據大陸國務院機構改革方案，人民銀行將從現行的「大區分行」回歸到「省分行」制度，撤銷大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，在31個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行；北京分行保留營業管理部牌子，上海分行與上海總部合署辦公。

根據大陸官媒《證券時報》報導，人行分支機構的內部人士透露，大區分行跨省管理半徑太大，分管幾個省份的大區分行較難兼容不同地方的經濟差異，這容易導致貨幣信貸政策無法精準有效地支持不同地區的差異化情況。

報導也提到，此次恢復省分行有加強中央金融管理部門地方派出機構與地方政府協調配合，共同維護地方金融穩定的政策意圖。

不過，省分行掛牌只是本次人民銀行機構改革的其中一部分內容，根據機構改革方案，改革還涉及總行層面一些監管職能的剝離，在地方層面不再保留縣（市）支行，以及金融管理部門工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準等職能、組織架構、人事的方方面面。相關「三定」（定機構、定職能、定編制）方案預計將在年底前落地。

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