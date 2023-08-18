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7次公開招標才決標…朴子分局新建大樓落成了！免再擔心破壞古蹟

▲▼ 朴子分局新大樓 。（圖／記者翁伊森攝）

▲朴子分局新大樓落成  。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子知名打卡景點—日式紅磚、有「最美警局」之稱的朴子分局，功成身退，新建辦公廳舍落成啟用，縣長翁章梁感謝警察同仁平日對工作的付出，未來將由全新啟用的朴子分局來守護大家的安全。

▲▼ 嘉義縣警察局朴子分局辦公廳舍新建工程 縣長翁章梁主持落成啟用典禮 。（圖／嘉義縣警察局提供）

朴子分局轄內有蒜頭糖廠、東石漁人碼頭、鰲鼓溼地、港口宮、先天宮、配天宮等著名觀光地區，台82線快速公路、台61線西濱快速公路、168線、台17線、台19線，又臨近布袋商港，為陸、海運交通樞紐，治安交通等日趨複雜，舊辦公廳舍原係日治時期之「東石郡役所」，興建於民國9年（西元1920年），囿於結構老舊空間狹隘，不敷現代化警政需求，且核列為「縣定古蹟」，致無法原地重建，故需覓地遷建。

▲▼ 嘉義縣警察局朴子分局辦公廳舍新建工程 縣長翁章梁主持落成啟用典禮 。（圖／嘉義縣警察局提供）

新建辦公廳舍位踞於朴子市中心樞紐，由中央及地方共同籌編預算新臺幣1億3,200萬元辦理遷建工程，經5次上網公開招標均流標，檢討原因為原物料上漲及人工缺乏等因素，縣府再增加1,200萬，才於第7次公開招標順利決標，本工程2020年11月5日開工，2023年3月驗收合格，本建築崛起地上4樓，總樓板面積4,249平方公尺(約1,285坪)，由陳文祥建築師事務所規劃設計及監造，佳榮營造股份有限公司承攬施工。

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