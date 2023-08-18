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大陸 大陸焦點 特派現場

陸軟體巨頭用友網絡2023上半年淨虧37億　創上市22年最大虧損紀錄

▲大陸用友網絡科技公司。（圖／CFP）

▲用友網絡科技公司為大陸工商業管理系統軟體龍頭企業。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸工商管理系統龍頭用友網絡科技公司昨（17）日公布2023上半年年報，年報顯示，實現營業收入33.7億元人民幣（約147.6億元新台幣），同比下降4.7%；淨利潤虧損8.45億元人民幣（約37億元新台幣），上年同期虧損2.56億元人民幣（約11.21億元新台幣）。這也創下該公司上市22年以來半年度最大虧損紀錄。

▲大陸用友網絡科技公司。（圖／CFP）

《中國基金報》報導，用友網絡稱，這主要受上述收入業績階段性下滑的影響，以及報告期末公司人員規模較去年同期多了2111人，導致報告期內營業成本和銷售、研發及管理費用之和較去年同期增加4.6億（人民幣，下同）的影響。

公開資訊顯示，用友網絡科技公司以工商管理系統軟體為主營業務，包括亞太本土管理軟件、ERP軟件、集團管理軟件、人力資源管理軟件、客戶關係管理軟件、小型企業管理軟件、財政及行政事業單位管理軟件、汽車行業管理軟件、煙草行業管理軟件、內部審計軟件及服務提供商，也是大陸企業雲服務、醫療衛生信息化、管理咨詢及管理信息化人才提供商的龍頭企業。

此外，截至報告期末，用友網絡合同負債（已從客戶收到但尚未達到收入確認條件的現金收款，包含短期合同負債及長期合同負債）為27.9億元，較2022年上半年末增長20.2%，其中，雲業務相關合同負債實現22.1億元，較去年上半年末增長25.9%，訂閱相關合同負債實現14.6億元，較去年上半年末增長41.5%。

用友網絡強調，報告期內公司合同簽約的持續提速與合同負債的快速增長，為公司下半年的收入業績盡快迎頭趕上並實現全年穩健增長奠定重要基礎。

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