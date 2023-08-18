招生率100%！這間私立大學分發「零缺額」　網點出優勢

▲中原大學。（圖／中原大學提供，下同）

記者黃聖庭、楊淑媛／綜合報導

112學年度大學分發入學15日放榜，其中位在桃園市的中原大學罕見出現「零缺額」。PTT網友好奇PO文詢問，日前經過中原大學宿舍旁，看到天橋掛了紅布條上面寫「112學年招生率100%，全國第一，且贏過許多國立大學」，中原大學優勢在哪？

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鄉民們紛紛表示，「老牌私校+理工科為主的優勢」、「外商、科技業不少中原的」、「學長姐業界很多，出來好找工作，便宜耐操」、「地理位置好」、「總招生額低」；更有網友點出關鍵「統神張嘉航(電競選手)是傑出校友」、「統神母校」等說法。

其實除了統神張嘉航之外，中原大學在政界也有多位傑出校友，包含嘉義縣長翁章梁、國民黨立委呂玉玲、民進黨立委莊競程、台北市議員應曉薇；演藝圈則有宇珊、F.I.R.團長陳建寧等人。

根據大學考試入學分發委員會公告之資料，全國招生缺額6464名，有29校有缺額，其中絕大多數為私立大學。但同樣是私立的中原大學，112學年度學士班所有招生管道名額共3066人，分發入學招生名額900，缺額0，招生達成率100%。

▲中原大學校長李英明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中原大學校長李英明表示，中原大學雖無財團奧援，但擁有無價的治校精神憲法─教育宗旨與理念，以及「全人教育」為核心的辦學精神。中原大學從理工起家，至今已發展成擁有八個學院的綜合大學。2022年成立全國第一個「智慧運算與量子資訊學院」，攜手台灣富士通及台塑公司合力推動前瞻技術與跨域整合之量子科技研發。

在培育半導體人才方面也努力不懈，結合半導體領先企業成立人才推動聯盟，下一步規劃成立「半導體產業學院」，誓言成為台灣半導體產業的「人力銀行」。此外，今年還啟用「未來旅行元宇宙智慧教室」，並開發「量子科技」、「未來製造」、「未來設計」及「循環經濟與永續發展」等四大元宇宙「沉浸式」教學教案，積極培育未來世界所需人才。